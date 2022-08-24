Собранные северным межрайонным следственным отделом г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 33-летнего и 49-летнего мужчины. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц).

Следствием и судом установлено, что 07 июля 2021 года группа бездомных мужчин распивала алкоголь в полуразрушенном доме по ул. Солнечная в пос. Березовка. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого сначала один, а после другой мужчина нанесли своему знакомому не менее 34 ударов руками и ногами по телу, а также один удар ножом в шею. После этого обвиняемые связали потерпевшему руки и ноги и покинули место происшествия. Мужчина от полученных травм скончался.

По уголовному делу проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, позволивших предъявить мужчинам обвинение в совершении инкриминируемого преступления. По ходатайству следователя в отношении них судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Установлено, что один из мужчин ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Судом оба мужчины признаны виновными, им назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.