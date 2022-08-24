В августе во Всероссийском детском центре «Океан» впервые проходит слет казачьих классов и объединений «Казачий Восток». Всего прибыло 98 казачат в возрасте от 12 до 17 лет из восьми регионов Дальневосточного федерального округа, относящихся к Уссурийскому и Забайкальскому казачьим войскам: Республик Бурятия и Якутия, Забайкальского, Приморского, Камчатского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономии.

От Хабаровского края на слет поехали 10 учеников кадетского класса школы № 6 г. Хабаровска. Это 11-летние школьники, показавшие по итогам учебного года лучшие результаты в учебе и спорте. Их наставниками выступают казаки станичного казачьего общества «Станица Амурско-Уссурийская».

– В сложившейся в мире ситуации работа с детьми и молодежью имеет огромное значение. Изучение традиционных ценностей казачества способствует воспитанию детей в духе патриотизма, традиционных семейных ценностей и любви к Родине, а также формированию уважения к исторической памяти. Проведение слета, на который отправились хабаровские казачата, как раз и направлено на воспитание патриотического сознания, уважения к своей культуре и стране, – отметил атаман Станицы «Амурско-Уссурийская» Константин Белинский.

В «Океане» детей ждет насыщенная программа. Там пройдут войсковые этапы военно-спортивной игры «Казачий сполох» и «Спартакиады допризывной казачьей молодежи». Организована выставка «Казачья воинская доблесть», проходят тесты на знание отечественной истории.

Команды каждого региона презентуют себя «Визитной карточкой», продемонстрируют уровень владения традиционным казачьим оружием и слаженности. Также состоятся песенный конкурс «У походного костра», состязания по общефизической и строевой подготовке, соревнования по шахматам и мини-футболу.

Закончится слет 1 сентября. Победившие в общем зачете команды отправятся на финальные этапы всероссийских казачьих соревнований.

Напомним, что на территории края действует окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского казачьего войска. В состав округа входят 9 первичных казачьих общества общей численностью 716 человек.

В школах региона организовано 30 классов казачьей направленности, в которых в 2021/2022 учебном году обучалось 677 детей. Полностью казачьей является школа № 35 г. Комсомольска-на-Амуре. В системе дополнительного образования и внеурочной деятельности культурно-исторические традиции казачества изучали 1480 детей.