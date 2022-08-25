На территории опережающего развития «Хабаровск» появится домостроительный комбинат. Предприятие будет производить железобетонные изделия для жилищного строительства. Проектная мощность комбината позволит обеспечить строительство до 128 тысяч кв. метров жилья в год. Запуск производства планируется в марте 2023 года.

– Инвестиционный проект реализует новый резидент ТОР «Хабаровск». Общая сумма вложений составит более 430 млн рублей. Благодаря реализации проекта будет создано около 150 новых рабочих мест. Также предприятие войдет в состав промышленно-строительного кластера, создание которого в рамках Стратегии развития края до 2026 года находится на личном контроле губернатора Михаила Дегтярева, – рассказали в министерстве экономического развития региона.

Как уточнили в ведомстве, на сегодняшний день уже заключены договоры аренды земельного участка и генподряда, а также на поставку основного технологического оборудования для нового производства. Ведется разработка проектной документации.

В первую очередь предприятие будет обеспечивать строительство микрорайона «Вершины», расположенного в границах комплексной застройки территории «Ореховая сопка» в Хабаровске. Площадь микрорайона, состоящего из трех кварталов – Пихтового, Кедрового и Маньчжурского, составляет 69 га.

Там планируется строительство жилых домов разной этажности общей площадью свыше 484 тысяч кв. метров. Из социальной инфраструктуры в микрорайоне возведут четыре детских сада на 325 мест каждый, две общеобразовательные школы на 1850 мест и детскую поликлинику. Также будут построены 12 надземных девятиэтажных паркингов и коммерческие помещения площадью около 73 тыс. кв. метров.

Напомним, режимы ТОР и СПВ дают резидентам ряд налоговых и административных преференций. Они позволяют инвесторам экономить от 20 до 30 % от расчетного объема капиталовложений в проект (за 10 лет). Это льготы по налогам и страховым взносам, а также административные преференции, такие как: возможность применения процедуры Свободной таможенной зоны, упрощенный визовый режим для иностранных граждан, предоставление земельных участков без торгов (для резидентов ТОР), приоритетное подключение к объектам инфраструктуры ТОР.