Хабаровчане обратились к советнику губернатора Ивану Рыбину с просьбой организовать детский отдых. Этот вопрос он обсудил на встрече с мэром краевого центра. Иван Рыбин отметил, что многодетные семьи зачастую сторонятся платных аттракционов, но ребёнку трудно объяснить сложности с семейным бюджетом.

«Парки с аттракционами, развлекательные центры и бассейны с удовольствием посещают дети. Правда, те дети, родители которых могут это оплатить. Многодетной семье такое развлечение выливается в круглую сумму. Нужно подумать, как мы можем помочь семьям», — обратился к мэру Иван Рыбин.

«Мы будем обращаться к городским депутатам, посмотрим статистику – сколько в Хабаровске многодетных семей, чтобы не обойти вниманием ту или иную семью, где мы можем предоставить помощь в виде субсидии или льготного билета. Также соберемся с бизнес-сообществом для обсуждения этой темы на заседании Общественной палаты города»,- сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Предприниматели в подобных акциях уже принимали участие — дарили многодетным семьям походы на аттракционы.

На встрече с мэром Иван Рыбин также обсудил вопрос капитального ремонта городских прудов.

«Там необходим огромный объём работ: это и водные чаши, и подпорные стены, и дорожки, и, возможно, устройство новых зон отдыха на прудах. Скорее всего, капитально мы зайдём на объект в 2023 году», — прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Ближайшая задача — провести косметический ремонт и благоустройство городских прудов к 1 мая следующего, юбилейного года для Хабаровска.

Ещё одна актуальная для города проблема — нехватка парковок. Решить её отчасти можно платными стоянками, но при этом стоимость должна быть адекватной.

«Такие мегаполисы, как Москва, Санкт-Петербург, пошли, на мой взгляд, по неприемлемому решению — они ввели платные парковки, где задрали стоимость до такой степени, что остались те люди, которые просто способны за это платить», — отметил советник губернатора Хабаровского края Иван Рыбин.

Час московской парковки может стоить 400 рублей и больше. В Хабаровске на улице Фрунзе бизнесмены построили многоуровневую стоянку, которая занимает всего 100 квадратных метров земли, при этом её вместимость — 60 машин. Цена — 50 рублей в час. По мнению Ивана Рыбина, такой вариант приемлем для хабаровчан. Остаётся найти свободные земельные участки в местах с большой плотностью автомобилей. Этот и другие вопросы, которые поднимали на встрече Сергей Кравчук и Иван Рыбин, вынесут для обсуждения экспертов Общественной палаты города. Очередное заседание пройдёт в начале сентября.

Также мэр Хабаровска и советник губернатора обсудили идею создания сквера или мемориала освободителям Донбасса. Вопрос также изучат эксперты муниципальной Общественной палаты и специалисты профильных ведомств администрации города.