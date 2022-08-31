Третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовного дела в отношении 21-летней жительницы гор. Хабаровска по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ (нарушение правил эксплуатации средств хранения и обработки охраняемой компьютерной информации).

По версии следствия, специалист компании- оператора связи в январе-мае 2021 года, воспользовавшись своим служебным положением, посредством рабочего компьютера незаконно получила доступ к информационным системам компании. Обладая данными об абонентах фирмы, которые относятся к охраняемой компьютерной информации, злоумышленница выпустила ряд SIM-карт от имени ряда абонентов, самостоятельно оформив документацию. Кроме того, ею были внесены в систему данные о вымышленных абонентах. Оформленные SIM-карты она передавала своим знакомым для использования. В результате компании нанесен репутационный вред.

Следствием при участии оперативных сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю проведеныследственные ипроцессуальных действия, результаты которых позволили предъявить женщине обвинение в совершении преступления. Вину она признала.Уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу.

Санкцией ч. 4 ст. 274.1 УК РФ за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.