Это сегодня получить фотографию можно одним нажатием кнопки на смартфоне или телефоне, даже видеосъёмку. Дело с таким техническим прогрессом дошло до того, что в школах на уроках запретили использовать эти самые новинки мировой научной мысли в области микроэлектроники с применением редкоземельных металлов.

А ведь ещё совсем недавно, на расстоянии одного поколения, для того, чтобы получить фотографию, чёрно-белую или цветную, требовалось пройти целый ряд особых технологических действий с использованием фотоаппарата, фотоплёнки к нему, фотобачка с химикатами для проявки этой самой фотоплёнки, фотоувеличителя, ванночек, пинцетов, ещё раз химикатов проявителя и фиксажа, но уже для печати фотографий на фотобумаге. Завершался процесс сушкой с помощью глянцевателя и подгонкой под требуемый размер резаком.

У настоящего фотографа приспособлений много, включая фотовспышку и софиты, да всё так сразу и не перечислить. Достаточно было заглянуть в книжный магазин и, там уж точно двадцатая часть книг будут по фотоделу. Отдельные в этой отрасли магазины обслуживали профессионалов и любителей. Например, в Хабаровске был магазин «Зенит» на углу улиц Шеронова – Гамарника.

Профессиональному фотографу необходимо было обладать такими качествами, как усидчивость, внимательность, трудолюбие, работоспособность и глазомер не на последнем месте. По умолчанию умение правильно определить сюжетную композицию, выбор диафрагмы и фокуса, выдержку, одним словом, настоящее искусство в этой индустрии. Важен был результат. Целая наука!

— Товарищ подполковник! Капитан Дубрава по вашему приказу прибыл.

Командир радиотехнического полка Евгений Евгеньевич Макаров, он же «папа», в это время всегда работал с документами. Начинал с рапортов военнослужащих и гражданского персонала социальной направленности, мало ли у кого какие проблемы, роды, юбилеи, похороны, потом указания вышестоящего командования, военно-политические обозрения, жалобы, расследования, проекты приказов и так далее. Начальник отдела кадров и строевой майор Гена Пирогов каждый раз приносил документы на подпись в таком порядке.

Новоиспечённый капитан стоял и ждал, рассматривая кабинет, справа на стене вместо обоев была наклеена большая карта Дальнего Востока и Сибири, слева на стене также карта, но с двумя полушариями.

Тихо работал новый радиоприёмник «Маяк — 204», на прошлой неделе командир расписался за него в книге выдачи клубного имущества. В новостях говорили о праздновании Дня ракетных войск и артиллерии.

На большом электронном табло высвечивалась дата «20 ноября 1988 года».

Из открытой форточки доносился свежий ноябрьский воздух, вперемешку с популярным одеколоном для мужчин рижской фирмы «Дзинтарс».

— Гена! Иди забирай, — командир нажал кнопку с надписью «Строевая».

— Командир, бегу!

Майор Пирогов родом был из Вильнюса, выпускник Вильнюсского высшего военного командного училища радиоэлектроники ПВО, киевлянин подполковник Макаров окончил знаменитое КВИРТУ, Киевское высшее инженерное радиотехническое училище ПВО, в молодости в Средней Азии оба командовали соседними «точками», отдельными радиолокационными ротами.

— Теперь с тобой, — начальник клуба Дубрава сразу переключил своё внимание с карты мира на командира, Пирогов прибежал и убежал, по радио звучал марш артиллеристов, — и что придумал? Я недавно на Военном Совете нашей 11-ой отдельной армии ПВО разговаривал со своим товарищем, у меня в батальоне он был начальником тыла, ты его знаешь, твой бывший начальник тыла полка особого назначения, радиоразведки, подполковник Ручкин из Елизово, Камчатка, так вот он на мой вопрос где брать деньги для мероприятий с ветеранами, указал на тебя, мол, ты придумаешь обязательно. Он очень сильно тебя хвалил за передислокацию воинской части. Рассказал про твои подвиги. Так что у нас на выходе? Есть хоть один вариант?

— Товарищ командир, предлагаю такой вариант. Я уже начал его реализовывать на практике. Вот смотрите, фотографирую солдата в разных вариантах, например, портрет в парадной форме, с оружием, принимает Военную присягу, занимается спортом и так далее, одним словом, из его повседневной жизни хотя бы раз в месяц набираю десять разных фотографий и наложенным платежом в десять рублей высылаю родителям солдата в адрес. Те получают бандероль с фотографиями и, через неделю десять рублей приходят на мой адрес. По себестоимости получается соотношение на один рубль затрат доход в десять рублей, чистая прибыль девять рублей. Бутылка шампанского три рубля 67 копеек, коробка шоколадных конфет с белой начинкой один рубль пятнадцать копеек, — наступила тишина, командир включил калькулятор «Электроника МК– 59» и принялся считать.

— А что? Вариант прекрасный! Коммерческий! Так что теперь я понимаю, что Ручкин не зря тебя хвалил. А где печатать и кто? Надо же решать и эту проблему, садись, чего стоишь, — командир перевёл взгляд на начальника клуба, ждал ответа.

— Товарищ командир, у меня официально среда выходной день, как раз будет время и напечатать и, и на почту в 41 отделение связи отнести, там же и деньги получить. К тому же я на днях закончил курсы фотографов, есть удостоверение фотографа и нештатного фотокорреспондента от газеты «Красная звезда»э

— Отлично! Сколько ветеранов приходит на воскресные мероприятия, имею ввиду на застолье?

— По статистике из списочного состава в 78 человек от десяти до двадцати, не больше, всегда приходят Иванов, Ткачёв, Должиков и Черныш, примерно пятнадцать человек ни разу не приходили по разным причинам, остальные хотя бы раз, но были.

— Какие особенности?

— Водки пьют мало, в среднем по три рюмки на человека, кушают в меру, не жалуются, очень любят перловую кашу и жаренный кижуч. В основном поют песни под гармошку или баян, я для них играю, иногда просят и на скрипке. Редко на аккордеоне и балалайке, про гитару забыли. Любят в бильярд поиграть на интерес, в настольный теннис рубятся Черныш и Должиков. Провели турнир по шашкам, скоро домино и шахматы. Шахматистов мало. Вспоминают военные будни.

— Их воспоминания записываешь?

— Да, вот тетрадь. Здесь первые пять небольших очерков.

— Надо отдать в машбюро, пусть напечатают. И в Музей нашего полка.

— Так точно. Ещё начал писать маслом портреты, уже сделал Ткачёву Владимиру Ивановичу и Иванову Ивану Ивановичу.

— У тебя хорошо получилось с ветеранами. Командующему армией о наших мероприятиях доложили, комдив постарался. Так что работай. Скоро будет финансовая ревизия, конец года, если спросят, то расскажешь, как организованы мероприятия, откуда деньги и так далее. По сути, это твои деньги, вот ими и распоряжайся сам, на своё усмотрение.

— Книгу прихода и расхода денег вести?

— Не надо. Здесь нет государственных денег.

Командир опять включил свой калькулятор, посчитал, улыбнулся, потёр от удовольствия руки.

— Тогда слушай моё решение. Ты официально назначаешься к майору Леважинцеву Владимиру Ильичу нештатным его заместителем по политической части, замполитом учебно-тренировочного пункта (УТП). Там в настоящее время в наш полк прибыло молодое пополнение, 216 человек, сначала пройдут курс молодого бойца, потом обучение по специальностям оператор радиолокационной части, планшетист и так далее. И принятие Военной присяги! В обязанности замполита входит фотографирование на личные дела, а дальше тебе всё понятно. Думаю, что родителям будет приятно получать фотографии своих сыновей, хотя бы раз в месяц.

— После первой пробной отправки на десять человек из роты материального обеспечения запрос есть на семь человек присылать как можно чаще.

— Вот и хорошо. Теперь будет так, из этих денег, всё что требуется на застолье для ветеранов, покупаешь сам, водка, конфеты, шампанское, открытки, а также то, что требуется для фотодела. Хранишь у себя в кабинете. Остальные деньги забираешь себе, тратишь по своему усмотрению. Да, купи хороший фотоаппарат «Зенит», зеркалку, сам знаешь. Ходи везде с фотоаппаратом и снимай, для истории полка фотографии пригодятся. Заведи в клубе специальный ящик для фотоплёнок и фотографий. Такой получается бизнес, как сейчас модно, кооперативный хозяйственный расчёт. Нарушений закона я лично не вижу.

— Понял, товарищ командир.

— Начальник продовольственной службы позаботится, чтобы на столе у ветеранов была картошка, котлеты, разные гарниры и другие блюда, овощи и фрукты. Наши подразделения в сельской местности, так что все продукты свои.

— Понял, товарищ командир.

— После выпуска этих солдат, а их распределят по разным подразделениям от Приморья до Читы, в УТП приедут водители из самарской учебки, примерно сто водителей, они месяц будут проходить доподготовку водительского состава, а потом автомобильный марш на 500 километров до роты Лермонтовка и обратно. И так каждый призыв, два раза в год, с 1 апреля и с 1 октября, по кругу.

С этого дня ежедневный распорядок военной службы у начальника полкового клуба капитана Петра Дубравы принял окончательный постоянный и неизменный на шесть лет вариант.

План основных мероприятий на неделю был утверждён командиром полка. В понедельник с 12.00 подготовка и заступление в суточный наряд начальником караула. Каждый понедельник! Состав караула формировался из личного состава взвода охраны и химической защиты. Среда официально считался выходной день. Четверг – выезд на кинобазу Дальневосточного военного округа за кинофильмами на клубной машине УАЗ-452. Пятница – работа на УТП, политзанятия, собеседования, фотографирование. Суббота – организация уборки помещений клуба, техническое обслуживание киноаппаратуры КН-20, автомобиля УАЗ-452, вечерняя демонстрация кинофильма.

Воскресенье по плану выходного дня. Но для капитана Дубравы главное мероприятие дня праздничный обед для ветеранов и тружеников тыла Второй мировой войны.

И везде с теперь уже новым фотоаппаратом «Зенит», Феликса Эдмундовича Дзержинского («ФЭД») пришлось отложить в сторону. Печатать черно-белых фотографий приходилось много, родители солдат были в восторге от такой работы, они видели своих сыновей весёлыми, здоровыми и довольными военной службой.

Возвратов почти не было, разве что по причине отсутствия родителей дома, особенно в летнее время. Потом по их просьбе приходилось бандероли высылать повторно.

С бумагой и клеем проблем не было, их Дубрава брал на почте бесплатно домой, где и заворачивал в самодельные пакеты для фотографий 10 на 15 сантиметров. Своим каллиграфическим почерком подписывал адрес доставки и адрес отправителя на своё имя, наложенным платежом.

Командир позаботился о том, чтобы другие гражданские фотографы радиотехнический полк не беспокоили.

Для почтового отделения это был прибавок к их месячному плану. Шесть лет в лидерах по городу Хабаровску среди почтовых отделений.

Денег хватало на всё!

7 сентября 2022 года.

Дубравинские поляны

Сергей Роща