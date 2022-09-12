Творческие хабаровчане преобразили павильон остановочного пункта «6 километр» на Восточном шоссе. Вооружившись кистями и краской, воспитанники студии «Семицветик» Дома культуры посёлка имени Горького нарисовали «Нанайские мотивы». Эскиз предоставила Варвара Полухина.

Напомним, что комитетом по управлению Железнодорожным районом в августе был проведён конкурс эскизов граффити для оформления автобусных остановок. Пять из них стали победителями. Теперь эти рисунки будут красоваться на павильонах.

Стоит отметить, что это уже вторая работа, украсившая остановку Железнодорожного района. В её оформлении приняли участие воспитанники и педагоги Дома культуры посёлка имени Горького: Ирина Канчуга, Виктория и Ксения Ковальчук, Виктория Сунфу, Мелина Полещук, Лина Боброва, Ксения Фокина, Софья Саликова, Варвара Полухина, Снежана Пряженникова.

После окончания работ на всех остановках юных художников поощрят в комитете по управлению Железнодорожным районом.