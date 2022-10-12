На рыбоводных заводах Хабаровского края продолжается сбор и закладка икры осенней кеты. На инкубацию уже заложено 52,3 млн штук икры, что на 50 % больше чем за аналогичный период прошлого года. Эта работа будет продолжена вплоть до окончания нерестовой миграции, рассказали в комитете рыбного хозяйства правительства края.

– На территории региона работают 12 лососевых рыбоводных заводов (ЛРЗ), которые занимаются воспроизводством и пополнением запасов тихоокеанских лососей. Их суммарная производственная мощность превышает 114 млн штук выпускаемой молоди в год, – отметили в профильном ведомстве.

Заложенная этой осенью икра позволит выпустить следующей весной в бассейн Амура и другие реки края около 50 млн мальков для воспроизводства рыбных запасов.

– Количество заложенной икры и выпущенной молоди кеты напрямую зависит от количества использованных производителей (самцов и самок), подошедших к садкам заводов. В последние годы ЛРЗ столкнулись с проблемой – дефицитом производителей. Однако действовавшие в путину 2022 года ограничения, разработанные правительством края совместно с рыбохозяйственной наукой и общественными организациями, представляющими интересы коренных малочисленных народов Севера, позволили увеличить подходы кеты к рыборазводным заводам края, – добавили в комитете.

Напомним, что в 2021 году подходы кеты к рыбоводным предприятиям были незначительны. В результате фактическая закладка икры составила всего 38 млн штук.

В рамках Стратегии развития региона для сохранения и пополнения запасов тихоокеанских лососей губернатором края Михаилом Дегтяревым утвержден целевой показатель по выпуску искусственно выращенной на рыбоводных заводах молоди: в 2026 году – 78 млн мальков и к 2030 году – 87 млн мальков. Существующие производственные мощности позволяют достичь этих значений.