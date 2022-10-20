Активное развитие получает экотуризм в Хабаровском крае в этом году. Сразу несколько новых проектов дадут жителям региона возможность отдыхать на природе в комфортных условиях. Местный туризм, получивший от губернатора статус флагманской инициативы, начал быстро завоевывать своего клиента. Стало модным всей семье на выходные выезжать за несколько десятков километров от города, чтобы провести пару дней в уединении одного из красивых мест, которых в регионе, как оказалось, немало.

К примеру, новые глэмпинги вскоре появятся вблизи Хабаровска. Туристический комплекс «Беловодье», в котором располагаются сразу три объекта уже в январе 2023 года сможет принять гостей в глэмпинг-отеле «Сысоевская слобода». Глэмпинг-отель объединит в себе комфорт гостиничных номеров и возможность отдыха в дикой природе. Он получил статус инвестиционного проекта, а значит попал на сопровождение в правительство региона.

— Общая площадь проекта «Беловодье» составляет 100 га. Территория расположена в 25 километрах от краевой столицы, вблизи хребта Хехцир. Концепция глэмпинг-отеля «Сысоевская слобода» предполагает строительство фито-СПА центра, смотровой площадки, установку зоны глэмпинга и верёвочного парка. Общий объём инвестиций в этот проект составил более 10 млн рублей. А количество рабочих мест проекта «Беловодье», уже работающего в летний сезон, достигает более 50 человек, — рассказал директор АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ») Андрей Дымченко.

В министерстве туризма края подтвердили, что направление экотуризма, действительно, сейчас очень динамично развивается и привлекает клиентов, как никакое другое. В свою очередь правительство края предоставляет различные меры поддержки бизнесу, который развивает туристическую инфраструктуру. Предприниматели могут получить субсидии из краевого бюджета на возмещение фактически понесенных затрат, чем многие желают воспользоваться.

— Речь идет о расходах по обустройству туристических баз и комплексов, ремонту номерного фонда, строительству подъездных дорог, изготовлению и установке информационных указателей, а также по ряду других направлений. У бизнесменов региона будет возможность возместить до 85% фактически понесенных затрат. По поручению губернатора края Михаила Дегтярева на эти цели в 2022 году будет выделено около 6 миллионов рублей. Заявки принимаются до 7 ноября, — рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Еще один новый объект — эко-парк «Шале на воде», расположенный в охранной зоне заповедника «Большехехцирский». Его общая площадь около 50 Га, пока это первый и единственный глэмпинг на воде рядом с Хабаровском. Сейчас АНО «АПИРИ» ведет поиск дополнительно финансирования для проекта, а также прорабатывается вопрос строительства моста через реку Кабанья, который свяжет инвестиционную площадку с транспортной сетью посёлка «Восход». На территории эко-парка работают 4 глэмпинг шатра. Отдыхающие могут воспользоваться открытыми терассами-гриль, прокатиться на катамаранах и лодках по озёрам. В настоящий момент началось утепление шатров к зимнему сезону.

Проект эко-парка «Шале на воде», как и другие подобные, получит полную поддержку со стороны краевых властей. На начальном этапе АНО «АПИРИ» помогло решить проблему электрификации площадки, сейчас в режиме «одного окна» оказывает дирекции эко-парка консультационную поддержку. Такой подход позволит к следующему летнему сезону запустить в регионе как минимум несколько перспективных туристических комплексов.