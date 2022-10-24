Навигация в Хабаровске завершится 30 октября.

На сегодняшний день в ходе навигации-2022 пассажирские суда перевезли 69 тысяч 692 пассажиров, что на 30 процентов больше, чем в прошлом году.

Напомним, в 2021 году из-за паводка перевозки пассажиров на левобережье были временно приостановлены с 10 августа по 13 сентября.

В этом году транспортировкой дачников занимается ЗАО «Амурские пассажирские перевозки». На трех маршрутах работали три теплохода.

Как сообщили в городском управлении промышленности, транспорта, связи, сезон речных перевозок 2022 года речники завершают без сбоев в работе. Садоводы и огородники левобережья смогли спокойно вывезти урожай и завершают консервацию дачи на зиму.