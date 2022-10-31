В Хабаровском крае состоялась ежегодная профориентационная акция «Неделя без турникетов». В течение недели учащиеся колледжей и техникумов на практике знакомились с работой предприятий, расположенных в регионе.

Как сообщили в министерстве образования и науки края, в этом году более 300 студентов посетили АО «Хабаровский завод промышленного и гражданского домостроения», МУП города Хабаровска «Тепловые сети», ООО «Завод Технониколь Хабаровск», АО «Хабаровская Горэлектросеть», ООО «Транснефть – Дальний Восток», АО «Газпром газораспределение Дальний Восток», АО «Хабаровский судостроительный завод», «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина» и другие.

Студенты не только осмотрели производственные помещения, но и пообщались с будущими работодателями и поучаствовали в мастер-классах по работе на технике. Опытные мастера рассказали о перспективах развития производства, востребованных на рынке компетенциях, существующих вакансиях для молодых специалистов и пригласили пройти практику на предприятиях.

– Такие мероприятия весьма полезны для молодежи – это подготовка к поиску места работы и дельнейшему построению карьеры. С каждым годом растет число участников акции. С 2019-го по 2022 год проведено более 130 экскурсий, на которых побывали около 4250 студентов, – добавили в ведомстве.