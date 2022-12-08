В Хабаровске началось оформление площади имени Ленина к Новому году. Традиционно главным украшением станет двадцатиметровая елка. В этом году у края будет новая ель – старая за 15 лет использования износилась до непригодности.

Новогодний городок в первую очередь ориентирован на семьи с детьми. Появятся и ледовые горки на разный возраст: две большие двухскатные и поменьше, высотой до 1,5 метров, и поле для керлинга. Неподалеку от новогодней ели обустроят большие часы, установленные на «двенадцать без пяти». Также появятся украшения в виде конфет и хлопушек, арт-объекты в виде мандаринов, шишек, елочных игрушек.

На новогодних каникулах пройдет масса мероприятий для родителей с детьми: «весёлые старты», хоккей в валенках, состоятся открытые тренировки по керлингу. Жителей и гостей регионального центра ждет и праздничная программа с приглашением праздничных персонажей, Снегурочки и Деда Мороза.

— В этом году мы не стали оформлять всю площадь пышно, а остановились лишь на её половине. Большая часть оформления появится на площади благодаря благотворителям. Около 35 организаций, представителей бизнес-сообщества и крупных компаний включились в процесс, помогая нам как финансово, так и в натуральном эквиваленте – кто-то поддержал стройматериалами, кто-то предоставил натуральные ели для украшения. Генеральными благотворителями в оформлении выступили Крайрыбакколхозсоюз «Хабаровский КРКС» и компания «Али Восток», не остались в стороне и такие компании как ЗАО «Фарпост», «РТС-тендер». Также целую аллею из ледовых скульптур оформят спортивные клубы и федерации края, – сообщили в комитете по делам молодежи.

Украшением главной площади края станет новогодняя иллюминация. В праздничных цветах будут оформлены чаши и ограждения фонтанов, гирлянды между фонарями, арт-объекты.

— Новогоднюю ель украсит светодиодная «вуаль». К слову, холодный мерцающий синий цвет, преобладавший ранее в световом убранстве площади, заменят на теплые оттенки – желто-золотой и красный, — отметили в комитете.

В этом году, как и в прошлом в концепции оформления площади отказались от скульптур из искусственного снега, их заменят ледяные фигуры. Сохранится традиция представлять муниципальные районы и городские округа края: появится пешеходная аллея из 19 елочек, наряженных с использованием символики муниципалитетов.

Появится и зона зимнего «Амурфеста». На территории площади будут организована работа корнеров.