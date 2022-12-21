В краевой клинической больнице №1 имени профессора Сергеева провели трансплантацию почки впервые за 16 лет. Решение о возобновлении этой необходимой операции было принято губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым во время объезда краевой больницы в прошлом году.

Во время прямой линии глава региона рассказал, что двум пациентам из поселка Чегдомын и Еврейской автономной области недавно пересадили донорские почки от матерей сыновей. Операция прошла успешно, что еще раз подтвердило высокую квалификация врачей региона.

— Мы взяли курс — стать медицинской столицей Дальнего Востока. Будем наращивать услугу по трансплантации почки, для этого созданы все условия в первой краевой больнице – наше флагманское медицинское учреждение. Здесь закуплено новое оборудование, аппараты гемодиализа, пациентов обследуют с помощью современных технологий СКТ, врачи прошли подготовку в Москве — в центре трансплантологии имени Шумакова. В крае более 400 пациентов, проходящих процедуру диализа – это потенциально те, кому требуется пересадка почки. Планируем и дальше это направление развивать, — отметил глава края.

В министерстве здравоохранения уточнили, что в мае этого года в краевой клинической больнице №1 имени Сергеева открылось новое отделение урологии №2 трансплантации почки. Затем в министерство здравоохранения Российской Федерации были направлены документы для включения медучреждения в перечень структур, которым разрешено проводить трансплантацию. Работа в этом направлении позволила Хабаровскому краю войти в 36 субъектов РФ, где проводится такая высокотехнологичная медицинская помощь.

Для проведения первых операций по трансплантации в помощь Хабаровским хирургам прибыли коллеги из Москвы. Хирурги отметили высокий уровень подготовки специалистов из Хабаровска.

— Руководство учреждения провело серьезную подготовку. Это чувствовалось даже во время проведения ВКС-консультаций. Бывает так, что регионы изъявляют желание проводить трансплантацию, но мало что для этого делают. В Хабаровском крае слова и дела совпадают, — поделился мнением заведующий хирургическим отделением №1 Центра трансплантологии и искусственных органов им Шумакова Джабраил Сайдулаев.

В планах на 2023 год провести 10 операций по трансплантаций почки для жителей Хабаровского края.

Напомним, что прямая линия губернатора края состоялась вчера. В течение двух часов Михаил Дегтярев отвечал на вопросы жителей региона и журналистов. Это уже шестая по счету линия, в ходе которой в студии прозвучало свыше 40 вопросов и обращений. Всего за несколько дней на прямую линию поступило около 2 тысяч сообщений в мессенджер Whatsapp, а также около 600 телефонных звонков на многоканальный номер.