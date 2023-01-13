В тур выходного дня «Лыжная стрела» вновь смогут отправиться любители активного отдыха и горнолыжного спорта. 27 января состоится очередная поездка по маршруту Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре – ГЛК «Холдоми» – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск. Новый продукт, разработанный АО «ФПК» совместно с региональным министерством туризма и местными туроператорами, включает в себя проезд в купе фирменного поезда № 667/668 Хабаровск – Комсомольск по цене плацкарта, комфортный трансфер до курорта, проживание в гостинице или коттедже (на выбор) и страховку.

– Бронирование продолжается, билеты пока еще есть. Курорт пользуются популярностью у любителей активного и семейного отдыха, поэтому «Лыжная стрела» – очень интересное и своевременное предложение для жителей нашего края и соседних регионов. Продолжительность путешествия из Хабаровска составляет 2 дня и 3 ночи. Спортинвентарь (сноуборды, лыжи и палки к ним) перевозится бесплатно на местах для ручной клади. У этого маршрута большой потенциал, мы уже получаем хорошие отзывы от туристов, – рассказали в министерстве туризма края.

Там также отметили, что сегодня по России курсируют всего три «Лыжных стрелы», и одна из них – в Хабаровском крае. Благодаря новому предложению этого зимнего сезона жители и гости региона могут отдохнуть по доступным ценам на одном из лучших горнолыжных курортов страны.

– К услугам гостей – 25 км горнолыжных трасс, ледовый каток, школа горнолыжных инструкторов, тюбинговый и учебный склоны. По словам туроператоров, предложение выгодное, ведь если разделить пакет услуг на составные части, он получится на 25-30 % дороже. Дополнительно можно приобрести питание, ски-пасс, а также экскурсии на озеро Амут или авиастроительный завод имени Ю.А. Гагарина, – сообщили в профильном ведомстве.