Синоптики предупредили о надвигающихся крещенских морозах. С 14 января температура воздуха в регионе опустится на 6-11 градусов ниже нормы. Днем на термометрах будет от -23 до -30 градусов. Ночи станут по-настоящему морозными – до -38. Такая погода продержится вплоть до 22 января.

Спасатели предупреждают о том, что в надвигающиеся холода необходимо принять меры личной безопасности. Важно одеваться по погоде, сократить время пребывания на улице. Рекомендуется отложить длительные поездки за пределы населенных пунктов на собственном автотранспорте, а также прогулки в лес и выезды на охоту или рыбалку. Также нужно следить за реакцией организма, чтобы не было переохлаждения или обморожения. О том, как поступать если это все же случилось, лучше узнать заранее, скачав с сайта МЧС России правила поведения в холода. Родителей специалисты просят тщательно следить за детьми.

Во все муниципалитеты Хабаровского края в преддверии морозов уже направлены инструкции по минимизации рисков возможных аварий и ЧС. Оперативные службы будут находиться в режиме повышенной готовности.

В случаях возникновения ситуаций, угрожающих жизни или здоровью, жителей региона просят сообщать на номер вызова оперативных служб «112».

Напомним, что 19 января в России отметят Крещение Господне. Жители региона по традиции будут окунаться в купели. Как накануне сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, в этот день в регионе будет организовано 15 таких мест, из них три в Хабаровске. Спасатели проконтролируют, чтобы празднование прошло безопасно. 19 января комитет по внутренней политике правительства края откроет «горячую линию» по проведению крещенских мероприятий. Получить информацию можно будет по номеру: (4212) 40-21-81 c 9 до 19 часов.