В Хабаровске активно внедряются системы видеонаблюдения с использованием искусственного интеллекта.

Профилактика правонарушений, снижение уровня преступности, создание благоприятных и безопасных условий для проживания в городе – одна из основных задач муниципалитета. На развитие и поддержание работоспособности технических средств, обеспечивающих безопасность граждан, в 2022 году из городского бюджета направлено около 14 млн. рублей. Ещё 8,3 млн. рублей получено из бюджета Хабаровского края в рамках софинансирования.

В настоящее время общий массив видеонаблюдения, входящий в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город», составляет 568 видеокамер, из них на балансе города 444 камер, на балансе краевых учреждений 117. В локальных сегментах (не подключенных к единому центру мониторинга) комплекса установлены 3080 видеокамер в образовательных учреждениях и порядка 5000 видеокамер в иных организациях ЖКХ (ТСЖ, ЖСК и т.п.).

Созданы системы видеонаблюдения в Южном микрорайоне (у торговых центров ЭВР и Южный парк), на «5-ой площадке», в «посёлке Березовка». После актов вандализма, а также для новых, только что благоустроенных скверов в бюджете города были изысканы дополнительно 6,3 млн. Рублей. На эти деньги были установлены системы охранного телевидения в «Сквере врачей», «Березовой роще» (Красная речка), «Сквере Самбо-90» и др.

Современное программное обеспечение позволяет без участия человека проводить предварительный анализ, фиксировать не только государственные регистрационные знаки на автомашинах и распознавать лица людей. Технологии способны выделить человека из толпы по одежде, головному убору, наличию или отсутствию вещей в руках. Даже длина и форма одежды доступна для анализа.

«В ближайшем будущем поиск человека на видеоизображении будет звучать как: «найдите мужчину в черной кепке, короткой красной куртке и рюкзаком на спине, который бежал в определенном направлении». Программа самостоятельно обработает и предоставит похожие варианты по отобранным критериям. Пока это конечно звучит, как сказка, но это перспективы ближайших 3-4 лет», — рассказал Александр Бачурин, начальник службы по взаимодействию с правоохранительными органами администрации Хабаровска.

Комплекс автоматического распознавания лиц начал внедрятся в Хабаровске с 2021 года. В настоящее время работают программные и аппаратные мощности, на которых анализируются потоки видеоизображения с 70 видеокамер в интересах правоохранительных органов. Тем самым повышается антитеррористическая защищенность жителей города.

В 2023 году на реализацию 3-х проектов по развитию технических средств обеспечения безопасности граждан предполагается получить из бюджетов различного уровня 14,9 млн. рублей. В единую систему городского видеонаблюдения дополнительно будут заведены 100 видеокамер 11 общеобразовательных учреждений.

«Безопасность детей – одно из важнейших направлений работы. Защите образовательных учреждений от террористической угрозы мы должны уделять повышенное внимание», – подчёркивает мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В городе запланирована также установка специального оборудования для использования систем интеллектуального видеонаблюдения правоохранительными органами, нанесение на картографическую основу видеокамер расположенных на территории города, что позволит правоохранительным органам в интерактивной форме получать информацию о наличии, либо отсутствии видеокамер на той, или иной территории.