Центры помощи семьям мобилизованных граждан сегодня работают во всех районах Хабаровского края. С начала этого года в них поступило свыше 2 тысяч обращений. Родственники участников СВО чаще всего просят помочь оформить положенные им выплаты, организовать доставку продуктов, посодействовать уходу за детьми.

— Обращения от родственников мобилизованных граждан поступают буквально ежедневно. По поручению губернатора края у нас сейчас работает 16 центров помощи, в городских и муниципальных районах края. Они действуют с 9 до 18 часов всю неделю кроме выходных. Мы в режиме онлайн контролируем работу всей этой огромной службы. Периодически посещаем центры в районах, недавно оценили работу центра в Советской Гавани, районе имени Лазо, Комсомольска-на-Амуре, в Бикине и Ванино, — отметила заместитель министра – начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Дарина Лебедева.

Одним из таких центров является Хабаровское региональное отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», которое работает на территории Хабаровского специального дома ветеранов № 1″. Не так давно там открылся Центр социальной, психологической и правовой реабилитации и адаптации «Точка опоры – ДВ». Вернувшимся участникам СВО в нем оказывают комплексную помощь – от правовой до психологической. Как раз в такой центр обратился один из участников СВО, попросивший юридической поддержки.

— Возникла необходимость пройти врачебную комиссию. Для меня это — сложная процедура, поэтому я обратился за помощью. Сейчас консультанты организации ветеранов «Боевое Братство» оформляют документы. Это ускорит процесс и избавит меня от различных бюрократических процедур, — поделился хабаровчанин Олег Кобелев.

Так, в центр «Боевой братство» с момента его создания уже пришло около 300 человек. И каждый из них получил ту или иную помощь.