Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области произведены страховые выплаты пособия по беременности и родам для 2 035 мам в декрете. В общей сложности с начала года им было перечислено 289 миллионов рублей.

Размер пособия зависит от заработка женщины, сложности родов и некоторых других факторов. Минимальная сумма для работающих мам установлена сегодня на уровне 74 757 рублей. Максимальная выплата составляет 530 976 рублей. Соответствующая сумма предоставляется при условии длительного отпуска по беременности (до 194 дней) и сложных родов. Например, при появлении сразу двух или трех детей. Сумма выплачивается разово за весь период отпуска.

Страховое пособие также предоставляется в случае усыновления ребенка. Максимальная продолжительность такого отпуска – 70 дней после дня рождения усыновленного ребенка или 110 дней после рождения двух усыновленных детей. Выплата рассчитывается с момента усыновления ребенка.