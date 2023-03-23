Интересно смотреть на будущее России. Какими вырастут дети нашей страны? Что сегодня пугающе настораживает? Об этом и поговорим с нашим постоянным гостем бывшим учителем хабаровской 68 школы. Встречайте, подполковник запаса Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Планировал поговорить о творческом универсально-технологическом центре 68 школы. Многие наши читатели хотят знать об этой новинке педагогической деятельности. Но! Прорвало, так прорвало! Меняем тему на ходу. Здравствуйте, Сергей Алексеевич!

С.Р. Здравствуйте, Станислав! Действительно, звучит пугающе. Так о чём пойдёт речь сегодня?

С.С. Два события школьной тематики. Они явно выделяются в информационном пространстве. Первое, поножовщина в подмосковной школе. И, второе, учитель негативно высказался о Вооружённых Силах Российской Федерации, мальчик записал, папа доложил. Что скажете? Дать почитать? А?

С.Р. Подождите, читаю в разделе новостей «Происшествия». Давайте начнём с учителя обществознания.

С.С. А что так?

С.Р. Знакомая тема, плавали. Что имеем? Мужчина, 49 лет, коллега, учитель обществознания. Одно дело, когда за плечами Военная Присяга, здесь прощения в моём понимании быть не может. Надо помнить всем, независимо, есть клятва Родине или её нет, школа есть государственная образовательная организация, и проводит государственные образовательные мероприятия. Надо следовать в фарватере государственной политики. Личные мнения надо держать при себе. Виновен или невиновен, определит только суд. Меня другие действия беспокоят, противоположной стороны. Как мальчик будет жить с такой моральной травмой? Куда отец смотрел? Нельзя приучать детей заниматься стукачеством! Это не есть геройство, давайте вспомним Павлика Морозова. Как говорят, «ещё не вечер», для семьи аукнется, сядет на шею, хомут сбросить тяжело. Тема морали. Такие дела надо сразу обрубать на корню. Моё предложение в таком случае, отцу ребёнка надо было подойти к учителю и просто с ним поговорить, может у него сын погиб на войне, или, близкий человек, вполне вероятно, ситуации разные бывают. А так, наверняка обозлили человека, его родственников. Хотя, возможно, учитель сыграл роль «живца» и, «щука клюнула». Сегодня заграничные недоброжелатели вербуют не только специалистов оборонной сферы, но и не факт, что родителей школьников, учителей, даже детей. Например, охота на учителей из числа мужчин, через провокации. Я не удивлюсь, если в скором времени станем очевидцами провокаций против ввода в эксплуатацию строящейся новой школы. Деньги! Вариантов для версий много. На этот счёт в нашем государстве и есть судебная власть, виновен или невиновен, определит суд.

С.С. Логично. Как учитель, Вы прошли через этот ад доносов, если можно так сказать. А что с девочками? Из учительской, лично Вашей практики, были детские случаи с поножовщиной?

С.Р. Был не так давно, лет семь тому назад. У семиклассников прошли два урока технологии, станки убрали от опилок, все ушли. В бытовой комнате школьных мастерских присел попить кофе. Вдруг слышу шум, забежали два парня, в руках каждого нож. Один из них наш, только что на уроке был, семья из Горловки, Донбасс. Как потом выяснилось, второй был не из нашей школы, семья приехала в Хабаровск из города Стрый Львовской области, родители специалисты в нефтегазовой сфере. Долго не думал, пришлось махать ногами, выбил ножи, каждому попало по яйцам и другим местам, вреда здоровью нет, открыл раму окна, первый этаж, отправил на улицу. Потом в ресторане встретился с родителями, поговорили, выпили, закусили, пришли к общему положительному знаменателю. Больше в нашей школе этих парней не видел. Хотя, тот, что из Горловки, встречался в форме, брюки чёрного цвета, рубашка песочного с погонами. Складные ножи в виде бронебойного патрона и расчёски аккуратно сложил в отдельные пакетики, чтобы отпечатки пальцев сохранились, сложил в коробку с инструментами для электромонтажных работ. На днях был в школе, забирал личные вещи, про ножи даже и не вспомнил. Интересно, сохранились или кто-то забрал? В школьных мастерских настоящий хаос, жалко смотреть.

С.С. Как водится в таких случаях, доложили?

С.Р. Вот и не угадали! Если Вы делаете намёк в сторону рубрики телепередачи Тиграна Кеосаяна.

С.С. Интересно, интересно. Почему? Давайте всё «как на духу».

С.Р. Школу в два счёта «с ног на голову перевернут», администрация долго бы стояла в позе рака. Политический момент!

С.С. Смелый Вы человек! И часто так спасали школьную администрацию?

С.Р. С поножовщиной один случай сокрытия, а так, примерно около десяти по разной тематике. Метод один, ресторан, с родителями детей сели, выпили, закусили, поговорили. Когда за дело возьмётся следствие, добра не жди, зачем лишний раз травмировать детей. Плавали, знаем.

С.С. Тогда скажите, где та отправная точка жизненного опыта, чтобы в такой сложный период брать на себя всю ответственность?

С.Р. Дело было в 1986 году, июль. Только прилетели из отпуска, прямой рейс «Киев – Хабаровск». Готовился к присвоению очередного воинского звания «старший лейтенант», по традиции никогда не задерживают. В моём случае погоны вручили только в марте 1987 года. Но это потом. А пока, год прошёл, как меня из замполитов перевели на новую должность заместителя начальника отдельного центра радиоразведки по боевой работе. Командир этим же самолётом улетел в отпуск, и, я стал командовать почти два месяца, в подчинении двести солдат и двадцать пять офицеров и прапорщиков. Занимались пеленгацией и радиоперехватом иностранных самолётов-разведчиков, далеко за пределами зоны обнаружения радиолокационных станций, в ходу метод триангуляции. По времени с Киевом разница семь часов, ночью решил пойти проверить несение патрульной службы, заглянуть на командный пункт, как несут круглосуточное боевое дежурство. Патрульного солдата не увидел. В окно углубленного командного пункта наблюдаю такую картину: патрульный солдат стоит ко мне спиной, автомат направлен в сторону удивившего меня действа, средний солдат, согнувшись, а двое других шпилят его сзади и спереди. Факт мужеложства! Сегодня это называют гомосексуализмом, сексуальное меньшинство. А тогда уголовная статья! Я не стал вмешиваться. Утром, как всегда, провели развод заступления дежурной смены на боевое дежурство, сыграли Гимн Советского Союза, прошли торжественным маршем, спели песню, пока вернулась на отдых ночная смена, изучил личные дела солдат, кто недавно, две недели прошло, прибыли из полковой учебной воинской части города Елизово. Оказалось, все четверо учились в мореходке, вместе ходили в море, были радистами, их направили в ОСНАЗ, особого назначения, радиоразведку. Как в учебке они шифровались, не знаю, но всем скопом отправили в Хабаровск, а ведь могли и разделить, двоих отправить в бухту Провидение на Чукотку. Приказал арестовать ночных нарушителей закона, троих взяли под конвой и отвезли на гауптвахту военной комендатуры города Хабаровска, пострадавшего солдата положили в психиатрическое отделение военного госпиталя. Военный комендант Хабаровска Новожилов, имя и отчество не помню, мне всё оформил. Возбудили уголовное дело. И только потом доложил в полк на Камчатку. Что тут началось! У одного отец начальник политотдела бригады внутренних войск, дед генерал ещё на военной службе, у другого старший помощник прокурора большого города, у третьего заместитель мэра большого города и, только тот, кого обижали, был простым крестьянским сыном. Приехали отцы с дедом, подогнали «Жигули» вишнёвого цвета, новенькую «шестёрку», предложили замять уголовное дело. Я отказался. Прессовали долго. Когда командир вернулся из отпуска, был удивлён моему терпению. Через месяц его сняли с должности и отправили мобистом в полк на Камчатку. Был суд, троих посадили в тюрьму за мужеложство на боевом дежурстве и нарушение правил несения патрульной службы, дали от трёх то пяти. Патроны боевые! Естественно о присвоении очередного воинского звания забыли. Генерал оказался мстительным человеком. Десять лет провёл на клубной работе по совместительству не штатным начальником похоронной команды (1988 – 1998). Сопровождал гробы солдат. Сами понимаете, «картина маслом» не для слабонервных людей. Всего шестьдесят восемь командировок! В Усть-Илимск привезли гроб погибшего солдата, а военный комиссар говорит, что наш «груз-200» сегодня восьмой, в одни сутки. Перед военкоматом много недовольных людей, митинг. Про двести. Сразу поясню, это приказ Министра обороны о захоронениях и погребении, безвозвратные потери, номер двести, а номер триста раненые. Так что, с тех пор я стараюсь думать, прежде чем тупо докладывать.

С.С. Теперь про девочек.

С.Р. Конкретно с девочками пусть занимается следствие. Кто виновен или невиновен, определит суд. Выражаю соболезнование как одной, так и другой девочке, их семьям. Рассмотрим общую картину. Помните случаи, когда военнослужащий срочной службы расстреливает весь состав караула. Не зря говорят, что «дыма без огня не бывает». Причина всегда одна, издевательства и травля. Просто так, даже психически больной человек стрелять, и резать не будет, необходим толчок, провокация. Как у Ленина «из искры возгорится пламя». Сегодня в России нет государственной детской психиатрии, в Советском Союзе была. Медицинские призывные комиссии военных комиссариатов и тогда совершали ошибки, давая возможность молодым парням пройти школу мужества и воспитания службой в армии и на флоте. Психиатры отвечали головой! В наши дни много детей рождается с различными проблемами по состоянию здоровья. Школьные психологи, по сути, ходят как слепые котята по минному полю. Например, в моём случае рублём наказали психологов. Кто знал, что двое семиклассников за пять минут до окончания урока физики сорвутся и побегут, один толкнёт, другой врежется в стол и окажется на грани жизни и смерти. Если это была провокация, тогда понятно. А если просто так, без тормозов? Тогда, ребята, это диагноз психиатра, извините, про водку придётся забыть на всю оставшуюся жизнь. «Водка и беда – одна сатана». Не вмешаться в процесс себе дороже, на глазах у тридцати одноклассников один мог отойти в мир иной, а другой ответить за то, что толкнул. Отвечать, в итоге пришлось мне. Но это так, небольшое отвлечение. О чём речь? Современное образование школьного психолога не позволяет увидеть все тонкие нюансы поведения ребёнка. Про учителей речи нет. Детский психиатр сразу определит, что ребёнок не в себе, поставит на первый раз «биполярку» под наблюдение и, трагедию однозначно удастся предотвратить на корню. С этого момента детский психиатр всю ответственность берёт на себя! Никто предсказать не сможет, сколько на самом деле по решению детского психиатра окажется больных на голову детей, даже с простой «биполяркой». Частные клиники от восторга ему точно памятник поставят. Пока в стране отсутствует государственная детская психиатрия, ещё долго и не один раз будем пожинать плоды трагедий, скрытно перемещающихся в их взрослую жизнь. В Соединённых Штатах Америки нет государственной детской психиатрии, только частная практика. А эти товарищи ответственное решение принять боятся, «как чёрт ладана». Там клеймо ставить негде! Больных на голову детей «пруд пруди»! Стрелки в американских школах «от мала до велика», вылезают как грибы. Злопамятные, сволочи! Есть жертвы, много. Государственные психиатрические клиники для взрослых в России есть. Только клиенты все родом из детства, возникают неожиданно и бесконтрольно «как чёрт из табакерки». Государство понимает проблему, государственная власть больше ориентируется на избирателей, и в свою поддержку не желает иметь голоса с диагнозом, даже если это было давно от детского психиатра. На кого подавать в суд? Только на себя! На свою семью, семейное воспитание детей. Всё, что определяется взаимоотношениями детей между собой в государственной образовательной организации, только на себя. Есть ещё одна животрепещущая школьная проблема, поллюции. Сложная тема из области психиатрии. На самом деле, в школе нет времени заниматься воспитательной работой, особенно учителям-предметникам. Деньги платят за урок, звонок на урок прозвенел и деньги пошли, звонок с урока и деньги стоят на месте. Нет урока, окно, учитель в школе, а деньги не капают. Поурочная оплата труда! Чиновники, рангом выше, крайнего всегда найдут, ими однозначно станут директор школы и психологи, ещё до судебного заседания.

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич! Сложная тема. Прорвало, так прорвало! Думаю, Вы справились. Получилась настоящая аналитическая справка, как говорят, от себя, из головы. Спасибо, и до новых встреч!

23 марта 2023 года.

Ссылки по теме:

20.03.2023 Интервью «Учитель вернулся!»

06.03.2023 Интервью «Ах! Дети!»

05.03.2023 Интервью «Учитель, дай ответ!»

03.03.2023 Интервью после наказания