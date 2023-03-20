Главный интерес жителей современной России умение радоваться. Оказывается, детей учили неправильно, по-европейски, давайте, вернём старую систему и, люди радуются. С помощью общественного резонанса учителя выгнали из школы и, общественность радуется. Учителя вернули, хоть и не в свою родную 68 школу, дети радуются. Наш постоянный гость, на своей шкуре переживший все эти учительские качели и, не предавший так сегодня необходимую России профессию «учитель», бывший учитель хабаровской 68 школы Сергей Роща. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!», поехали!

С.С. Вторая неделя в школьной работе! Как идёт восстановление учительской формы после годичного перерыва? Здравствуйте, Сергей Алексеевич!

С.Р. Здравствуйте, Станислав! Технология и физика. Начало меня радует.

С.С. А что будет потом? Наши читатели интересуются предметом «физика». По статистике, в России сдавать экзамены по физике решаются, наверное, самые отчаянные дети. На днях Президент России Владимир Путин опроверг такую гипотезу. Почему дети так боятся делать свой выбор в пользу физики?

С.Р. Действительно, предмет «физика» имеет свои прелести познания, главная из них непрерывная связь с окружающим нас миром природы и общественным развитием. Ботаника, биология, зоология нам рассказывают об окружающем нас мире. Физика объясняет окружающий мир с помощью формул, математических вычислений, преобразований единиц измерений и особенностей развития в каждой сфере обитания и деятельности человека. На первых уроках детям седьмого класса необходимо дать пояснения таким образом, чтобы они всем своим нутром вникли в саму структуру этого предмета. Отличительной чертой физики является ярко выраженная тематическая блочная система всего курса, где каждый такой блок имеет свои особенности и формулы. Объединяют в единое целое одинаковое для всех блоков правильное оформление решения задач. Для сравнения возьмём железнодорожный состав, эшелон, где в образе локомотива учитель физики тащит вагоны, их мы будем воспринимать как те самые тематические блоки, разделы предмета, по рельсам, не что иное, как задачи, точнее, порядок оформления решения задачи, он одинаковый для всех разделов физики, то есть, вагонов.

С.С. Я понял, рельсы есть порядок оформления задачи. Где дети?

С.Р. Сидят в разных вагонах! Перемещаются из вагона в вагон!

С.С. Интересно! Нажимаем кнопку «Далее».

С.Р. Главное условие качественного изучения физики, научить детей правильно оформлять решение задач. Первое, что мы делаем, внимательно читаем текст задачи, записываем, тем самым развиваем внимательность и, выбираем формулы для вычислений. Второе действие предполагает уточнение особенностей в тексте задачи, к ним относятся табличные значения, особенности твёрдых материалов, жидкостей и газов. Под номером три делаете преобразования единиц измерений, километры в метры, часы в секунды и так далее. Четвёртый пункт математические вычисления. Завершаем пятым пунктом записью ответа решения на условие задачи.

С.С. И как поставить оценку?

С.Р. Надо дать небольшое пояснение. Сам предмет обучения, неважно какой, по своей сути ничего не значит, принцип один: прочитал, увидел и забыл. Учитель должен работать не с текстами учебников, а с мозговой деятельностью каждого ребёнка, важно правильно направить работу мозга на восприятие текстов, наглядных пособий, практических, лабораторных работ и учебных фильмов. В моём Дипломе высшего образования записана специализация «офицер-политработник», здесь воспитатель, психолог и педагог. Понятие «педагог» уточняется получением права на гражданскую специальность «учитель истории и обществоведения», далее «пляшем от печки» прохожу переподготовку на право преподавания технологии, черчения, изобразительного искусства, радиоуправляемого авиамоделизма, в перспективе будет физика, если потребуется математика или литература, так тому и быть, в зависимости от того, какой учитель школе требуется. Оценка! Играет свою роль в структуре, прежде всего воспитания, так, чтобы понятно было всем, детям и родителям, например, конкретно решение задачи. Будешь уметь решать задачи, значит, и, физику будешь знать отлично. Умение решать задачи развивает тематическую любознательность. Интерес! Это фундамент. Обязательно записываем текст задачи, с помощью уголка оформляем условия задачи. С чего будет складываться оценка? Пишем «один, скобка, выбираем формулы для решения задачи, двоеточие, записываем формулы», есть первый балл. Пишем «два, скобка, уточняем особенности текста задачи, двоеточие, записываем требуемые табличные значения». Уже есть два балла. Пишем «три, скобка, проводим преобразования единиц измерения, метры в миллиметры, минуты в секунды». На горизонте маячит тройка. Пишем «четыре, скобка, математические вычисления». Оценка «хорошо». А чтобы в Дневник точка ру пошла оценка «отлично», пишем «пять, скобка, ответ соответственно тексту условия задачи».

С.С. И что это даёт? Когда каждый раз надо записывать пункты. Каждый раз? Записывать?

С.С. Так точно! С детства помню поговорку или фразеологизм, кому как «повторение – мать учения». Здесь надо учитывать статистику, а она говорит о том, что «примерно семьдесят пять процентов обучающихся детей не обладают требуемой для восприятия школьной программы памятью, почти все страдают отсутствием концентрации внимания, с каждым годом увеличивается количество детей с особенностями развития по состоянию здоровья». Будь, как в Советском Союзе, развита система детской психиатрии, это диагноз. Так вот, такой подход гарантирует успех, прежде всего своей повторяемостью не только для общеобразовательных школ, в большей степени для школ, где обучаются дети с особенностями развития по состоянию здоровья.

С.С. Но есть ещё и другие поведенческие категории детей. Тогда скажите, в какую категорию отнесёте тех семиклассников, которые, по моему мнению, устроили провокацию на Вашем уроке физики? Вас, в итоге, наказали по уголовной статье. На днях отбыли наказание, благо не в тюрьме, штрафом в пятнадцать тысяч рублей отделались с лишением педагогической деятельности на год. Таких детей ведь «пруд пруди»! Сколько случаев с другими учителями только за последний год! По всей России!

С.Р. Это не мне решать. Их родители, да и они сами выбирают свой путь развития. Если конкретно, один из них в детстве потерял родителей, опекунство, второго воспитывает отчим. На днях по приглашению нового директора посетил 68 школу, где отработал десять лет. Забирал личные вещи. Надеялся, что позовут обратно, не позвали, «по совету завучей школы могу предложить вести шахматы в субботу», такое решение директора школы. Старшеклассники, кто посещал занятия радиоуправляемого авиамоделизма, сказали, что «те подростки, теперь восьмиклассники, пополнили ряды рёдановцев. Вся школа лицезреет бритоголовых парней, в чёрных толстовках с пауками на спине. Интернет пестрит их фотографиями». Лично я не видел, только с их слов, фамилии называть не буду. Если про тех подростков, та, как Вы говорите, провокация, привела к тому, что мне пришлось спасать одного из них от верной смерти. Такой сильный удар грудью о край стола годика так через два вполне может образовать подребёрную оссифицирующую гематому, куда в одном кристаллическом комке одновременно застынут кровь, нервы и мышцы и, начнут дёргать всё вокруг, неизбежно головные боли, под угрозой сердечная мышца, неминуем летальный исход. Почему-то в медицинском освидетельствовании по моему уголовному делу такой факт столкновения с углом стола указано не было. Ну, да ладно, их родители меж собой разберутся. Я «отвечал головой» только за одиннадцать секунд снятого видео, без столкновения с углом неподъёмного стола.

С.С. Есть такой опыт? Я про оссифицирующую гематому.

С.Р. Из военной службы и, не один раз. С летальным исходом, два случая. Полоса препятствий. У меня была такая травма, футбольная, в десятом классе получил, на правой ноге в области ниже паха, операцию делали через четыре года, 12 апреля, оссифицирующую гематому бедра вырезал хирург военного госпиталя Петродворца, третий курс военного училища оканчивал. До операции боль ужасная! Случилось всё, точнее, спровоцировал, расшевелил мирно спящий оссификат, когда выступал за сборную военного училища в лыжных гонках, эстафета, завершающий этап, чемпионат Ленинградского военного округа. На финише проиграл немного, одиннадцать секунд. Тогда взяли серебро.

С.С. Я про этих подростков. Вот, нашёл в интернете. Это они?

С.Р. Не могу сказать, фамилии и лица не помню.

С.С. Ладно, опекунам и отчиму до них нет дела. Неужели не понимают, что участие в таких сомнительных сообществах приведёт к антигосударственным деяниям? «Навальнята» выходили «просто погулять» и, к чему привело, знаем.

С.Р. Организаторы сидят в тюрьме?

С.С. Где контроль со стороны прокуратуры?

С.Р. Вопрос не ко мне. Как говорят, «фиолетово».

С.С. Но я не об этом. Радиоуправляемый авиамоделизм это физика?

С.Р. Правильно будет, в этом интересном занятии управления беспилотным летательным аппаратом, физика занимает своё место, например, в военном училище у нас была такая дисциплина «Физические основы радиоэлектронного вооружения». Экзамен сдавали, оценка в диплом. Без этих основополагающих знаний физики изучать назначение, состав и боевое применение радиолокационных станций и зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны бесполезно. Так и здесь, в радиоуправляемом авиамоделизме. Сегодня применение видим в специальной военной операции. Когда я работал в 68 школе, были три класса авиационных кадетов, в каждом 36 человек, пятый, шестой и седьмой, у них были уроки радиоуправляемого авиамоделизма, три часа в неделю, ещё в сотрудничестве с детской школой «Техноспектр» были две группы по шестнадцать человек от первого до одиннадцатого класса. Сегодня ничего нет, школьные мастерские в полной разрухе, как говорят «без слёз не взглянешь».

С.С. Вот ещё вопрос, что есть такое «Творческий универсально-технологический центр»?

С.Р. Картина схожая с радиоуправляемым авиамоделизмом, в 68 школе «приказал долго жить». Нечто в этом роде пытаюсь настроить в частной организации «Дом друзей», улица Вахова, дом 10. Хозяева дают добро. Сам провожу шахматные занятия, ещё живопись, народное творчество, проектная деятельность, репетиторство включительно девятые классы по истории, обществознанию, черчению, физике, математике и литературе. Своеобразная система дополнительного образования, платная. По времени будние дни после шестнадцати, в субботу и воскресенье. Приходите и, всё увидите!

С.С. Понятно, в процессе настройки. Поговорим позже.

С.Р. Правильно понимаете. Сегодня радостный день, хабаровский «СКА-Нефтяник» взял верх над кемеровской командой «Кузбасс» в матче за первое место в чемпионате России по хоккею с мячом. Есть на кого равняться всем детям хабаровских школ!

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за практичную беседу. С возвращением! Желаю успехов в школьной педагогической деятельности. Вопросов от наших читателей ещё много. Ждём в гости к нам!

19 марта 2023 года.

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