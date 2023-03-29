В его рамках школьники знакомятся с миром профессий. Банки, учебные заведения, предприятия общепита, учреждения железнодорожного транспорта открывают свои двери для наших ребят.

Так, недавно о банковском деле и специфике работы служащих узнали учащиеся школы № 77, посетив одно из учреждений этой сферы. На фабрике мороженного попробовали себя в роли кондитеров учащиеся школы № 26. С особенностями профессии железнодорожников познакомились обучающиеся школы № 6, посетив железнодорожный вокзал Хабаровска. О профессии мастера электрического цеха Хабаровской ТЭЦ-1 рассказали ребятам школы № 15 представители АО «ДГК».

Профориентационные субботы помогают определиться с будущей профессией и найти каждому свое призвание. Проект будет реализован в течение всего учебного года, а также во время каникул.