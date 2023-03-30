Хабаровский край продолжает реализацию мероприятий по содействию занятости жителей в рамках национального проекта «Демография». В числе его мер – субсидии работодателям на организацию временных рабочих мест. Мера направлена на поддержку бизнеса и потенциальных работников. Отбор на предоставление заявок от работодателей на получение субсидии уже объявлен. О том, кто сможет получить помощь и при каких условиях, рассказали в комитете по труду и занятости населения края.

— Субсидия предоставляется работодателям на организацию временных работ для своих работников, которые находятся под риском сокращения, а также для общественных работ незанятых граждан. К примеру, у работодателя сократилось производство, и работники, задействованные на этом производстве, временно высвободились. Работодателю выгодно вместо объявления простоя на этот период задействовать таких работников на другом направлении, поскольку на заработную плату временно трудоустроенных работников он может получить от государства субсидию и в перспективе не потерять квалифицированные кадры, — пояснила заместитель председателя комитета Инна Малинина.

Она уточнила, что субсидия предоставляется на срок не более 3 месяцев. Ее размер определяется от одного минимального размера оплаты труда (16 242 рубля), увеличенного на районный коэффициент и суммы тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, начисляемых на заработную плату работника. Субсидия становится частью заработной платы. Фактическая сумма в зависимости от ситуации начинается от 24 тысяч рублей в месяц за одного работника.

— В 2023 году благодаря такому направлению в нацпроекте «Демография» мы планируем сохранить или создать в регионе до 540 рабочих мест. На эти цели в краевом бюджете предусмотрено 46,3 млн рублей, из которых 45 млн – федеральные деньги. Субсидию можно потратить на заработную плату и взносы во внебюджетные фонды. За ее получением работодателям необходимо обращаться в центры занятости, на территории обслуживания которых ими организованы временные рабочие места. Прием заявок уже идет, — сообщила Инна Малинина.