С начала года более 3 тысяч представителей старшего поколения, проживающих в ДФО, перевели зачисление своей пенсиина карту ВТБ. Каждый из них получит выплату от банка в размере двух тысяч рублей: ВТБ оказывает такую поддержку в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал».

Наиболее активными оказались пенсионеры Хабаровского края, Бурятии и Якутии: эти регионы лидируют по приросту клиентов старшего возраста за январь-март. Сегодня пенсии на карту ВТБ получают уже 60,7 тысяч дальневосточников.

ВТБ отмечает, что финансовая грамотность пенсионеров стабильнорастет, они внимательно следят за предложениями банков, осваивают онлайн банкинг, новые продукты, выбирая лучшие для себя условия.

Почти каждый второй клиент, получающий пенсионные выплаты на карту ВТБ, открыл в банке депозит или накопительный счет. На вкладах старшего поколения в среднем хранится 1,7 млн рублей, на накопительном счете, который дает возможность оперативного распоряжения деньгами — 460 тысяч рублей. Около 75% пенсионеров проводят регулярные финансовые операции в приложении ВТБ или интернет-банке, совершают переводы и оплачивают услуги ЖКХ, экономя на комиссии.

В рамках инициативы «Семейный капитал» ВТБ оказывает различную финансовую поддержку клиентам, в том числе пенсионерам. Например, банк за свой счёт выплачивает каждому новому клиенту, который переведет пенсию в ВТБ и получит первое зачисление от государства до 31 мая, 2 тысячи рублей материальной помощи.

Также клиентам-пенсионерам начисляется 7% годовых на остаток по счету до 100 тыс. рублей, они могут без комиссии снимать деньги с карты в банкоматах сторонних банков и получать кешбэк 2% от стоимости покупок в аптеках. Средства на счетах пенсионеров банк страхует от мошенничества бесплатно.

В прошлом году число клиентов, которые начали получать пенсию на карту ВТБ, выросло в 1,5 раза.