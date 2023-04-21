Экипаж современного истребителя-перехватчика МиГ-31БМ дежурных сил истребительной авиачасти Восточного военного округа (ВВО), дислоцированной в Хабаровском крае, во взаимодействии с силами Тихоокеанского флота отработали перехват самолёта условного противника в акватории Японского моря.

Самолет условного нарушителя был своевременно обнаружен и идентифицирован наземными радиотехническими средствами противовоздушной обороны ВВО. При этом экипаж условного нарушителя не отвечал на запросы дежурных сил, осуществляя полет на высокой скорости. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

На перехват условного противника был поднят истребитель-перехватчик МиГ-31БМ, экипаж которого выполнил самостоятельный поиск и классификацию цели, а затем произвел по ней электронные пуски ракет класса «воздух-воздух» большой дальности.

Модернизированный истребитель МиГ-31БМ обладает современной системой управления, дальность обнаружения и поражения цели достигает свыше 300 км, Самолет способен одновременно поражать и сопровождать до 10 воздушных целей.

Обнаружение воздушной цели — это работа специалистов радиотехнических войск и противовоздушной обороны, осуществляющих круглосуточное дежурство на новейших радиолокационных станциях «Ниобий».

Радиолокационная станция «Ниобий» может обнаружить не только вертолеты или самолеты на значительном удалении, но и баллистические ракеты. Дальность обнаружения — сотни километров в любую сторону, а еще до 80 километров в высоту.

Комплекс «Ниобий» поступил на вооружение в начале этого года и значительно улучшил защиту дальневосточных рубежей России. По замыслу тренировки, которая проводилась в рамках внезапной проверки Тихоокеанского флота, истребительная авиация соединения ВВС и ПВО Восточного военного округа несколько раз совершала вылеты для выполнения различных учебно-боевых задач в воздушном пространстве Японского моря.

14 апреля 2023 года в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации с целью оценки состояния и повышения готовности органов военного управления, войск и сил к решению задач по предназначению проводится внезапная проверка боевой ТОФ, частей Воздушно-космических сил и подразделений обеспечения.

Основной целью внезапной проверки ТОФ является наращивание способности Вооруженных Сил решать задачи по отражению агрессии вероятного противника с океанских и морских направлений.