Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям Выявлены факты ввоза несертифицированных семян через речной пункт пропуска (РПП) пассажирского направления «Хабаровск- Фуюань (КНР)».

Граждане Китая, прибывшие из города Фуюань, пытались ввезти на территорию РФ подкарантинную семенную продукцию без фитосанитарной документации.

— В багаже у двух китайских туристов обнаружили семена овощных культур. Общий вес изъятой продукции составил два килограмма, — подтвердили в Управлении Россельхознадзора.

В соответствии с законодательством РФ ввоз подкарантинной продукции запрещен. Изъятые семена подлежат возврату.