Государственными инспекторами Управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям Выявлены факты ввоза несертифицированных семян через речной пункт пропуска (РПП) пассажирского направления «Хабаровск- Фуюань (КНР)».
Граждане Китая, прибывшие из города Фуюань, пытались ввезти на территорию РФ подкарантинную семенную продукцию без фитосанитарной документации.
— В багаже у двух китайских туристов обнаружили семена овощных культур. Общий вес изъятой продукции составил два килограмма, — подтвердили в Управлении Россельхознадзора.
В соответствии с законодательством РФ ввоз подкарантинной продукции запрещен. Изъятые семена подлежат возврату.
Эта запись была опубликована 19.06.2023в 15:30. В рубриках: Общество.
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