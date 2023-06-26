28 июня при поддержке правительства Хабаровского края в Хабаровском краевом музее им. Н.И. Гродекова откроется выставка из собрания Российского этнографического музея (г. Санкт-Петербург) «Шкатулка драгоценностей».

На выставке представлено около 250 шедевров, характеризующих ювелирную традицию и эстетические вкусы почти 40 народов Российской Империи. Материал скомпонован в соответствии с этнокультурным районированием: славянские народы Европейской части России (русские, белорусы и украинцы), народы Прибалтики, Поволжья, Кавказа, Казахстана и Средней Азии, Сибири и Дальнего Востока. Это вещи типичные для народной культуры, бытовавшие с конца XVII по середину ХХ века.

Русские украшения, сибирские изделия с их подчеркнутой монументальностью, среднеазиатские украшения, обладающие яркой полихромией и пластичностью, изящная графика кавказских мастеров и филигранная работа поволжских ювелиров создают фонд ювелирного искусства народов России и формируют образ шкатулки драгоценностей в сокровищнице традиционной культуры.

— Ювелирное дело – традиционный вид художественного творчества многих народов России. И в рамках регионального проекта «Дни Санкт-Петербурга в Хабаровском крае» мы представляем выставку Российского этнографического музея для жителей и гостей краевого центра, показываем многообразие и своеобразие национальных культур на примере ювелирного мастерства. Кроме того, выставочный проект направлен на содействие укреплению гражданского единства, гражданского самосознания, этнокультурное развитие посетителей, – отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Украшения – обязательная часть традиционного костюмного комплекса, имеющая не только эстетическое значение, но и наделенная значимыми семантическими функциями: обрядовыми, магическими, социомаркирующими. Они служили знаками пола и возраста, отражали семейное и общественное положение, были символами власти и свидетельством материального благополучия, оберегали владельца от негативных влияний потустороннего мира, указывали на его конфессиональную и этническую принадлежность.

СПРАВОЧНО

Российский этнографический музей – один из крупнейших этнографических центров мира. В его собрании около 700 тысяч единиц хранения, в том числе вещевые и иллюстративные памятники, фотодокументы, книги и архивные материалы по 158 народам России и ближнего зарубежья. Ценность музейного собрания заключена также в хронологическом диапазоне его коллекций – с конца XVII века до современности. Музей собирает, изучает и представляет на выставках и в постоянных экспозициях многонациональную традиционную культуру, пробуждая интерес к историческим корням, способствуя росту этнического самосознания и формируя уважительное отношение к устоям жизни, нравам и обычаям других народов.