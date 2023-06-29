Почта России и ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, расширяют сотрудничество. Теперь получать заказы из интернет-магазина МТС смогут ещё 2,2 млн россиян в 53 городах и посёлках Приморского края, Якутии, Хабаровского края, Камчатского края, Амурской области, Магаданской области, Чукотского АО, а также Сибири и Урала.

Почта России будет доставлять онлайн-заказы в салоны МТС, расположенные в преимущественно небольших населённых пунктах. Жителям этих городов и посёлков доступно онлайн около 11 000 различных товаров, а также цифровых сервисов, например, подписка Premium для активных пользователей интернет-сервисов или Junior для детей.

«Мы хотим дать возможность жителям каждого уголка страны получить самый современный смартфон и другие технологические товары, чтобы они могли оценить все преимущества нашей цифровой экосистемы, а сотрудничество с Почтой России обеспечивает нас широкой географией логистики. В дальнейшем мы продолжим уделять внимание труднодоступным населённым пунктам, в том числе открывая там дополнительные способы доставки»,– комментирует генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Почта обеспечивает максимальное покрытие при доставке в России, 66% почтовых отделений находятся в малых и удалённых населённых пунктах. Развитие нашего сотрудничества поможет МТС быть ближе к покупателю, оптимизировать логистику и сократить сроки доставки. В свою очередь, покупатели в регионах смогут получить доступ к витрине с широким ассортиментом современных товаров и возможностью удобной доставки», – отметил заместитель генерального директора Почты России по коммерческой деятельности Георгий Аликошвили.

Интерес жителей Дальнего Востока, Сибири и Урала к онлайн-покупкам продолжает расти. Так, с января по май этого года количество заказов в этих регионах увеличилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самыми популярными товарами стали смартфоны, умные часы и беспроводные наушники.