Сегодня, в День кораблестроителя, Хабаровский судостроительный завод отмечает 70-летие. По этому случаю в краевой столице прошел торжественный прием. С 1953 года предприятие выпускает современную высокотехнологичную продукцию военного и гражданского назначения. Со стапелей завода сошло более 350 кораблей и судов разных классов и назначений для Военно-морского флота Российской Федерации и зарубежных заказчиков, пограничной службы ФСБ Российской Федерации, гражданского и рыболовецкого флота.

С праздничной датой коллектив предприятия поздравили сенатор Российской Федерации Андрей Базилевский, министр промышленности и торговли Хабаровского края Евгений Романов, первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Зюбр Сергей, заместитель командующего 11-й армией ВВС и ПВО Восточного военного округа Российской Федерации генерал-майор Куликов Владимир и ветераны завода.

В ходе мероприятия лучшие работники Хабаровского судостроительного завода были награждены благодарственными письмами губернатора Хабаровского края и регионального минпромторга. Награды вручал Евгений Романов, а после поблагодарил предприятие за большой вклад в экономику Хабаровского края и рассказал о планах по его развитию.

— Уважаемые судостроители, позвольте выразить вам признательность за неоценимый труд! От всей души желаю исполнения намеченных планов, новых трудовых побед, крепкого здоровья и благополучия, а Хабаровскому судостроительному заводу процветания и новых заказов. Сейчас Правительством края с Минобороны России прорабатывается вопрос строительства серии десантных катеров на воздушной подушке «Мурена» на условиях единственного поставщика для Тихоокеанского флота. У предприятия имеются все необходимые для этого компетенции. Также совместно с АО «Объединенная судостроительная корпорация» в состав которой входит АО «ХСЗ» прорабатывается вопрос строительства ледового буксира для работы в порту Тугуро-Чумиканского района на производственных мощностях АО «ХСЗ». Ведется работа по заключению контракта. В рамках второго этапа программы «Квоты под киль» рыбопромысловыми компаниями подписаны соглашения о намерении строительства краболовных судов на площадях АО «ХСЗ», – отметил глава министерства промышленности и торговли края.

При поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина судостроительная отрасль в Хабаровском крае получает новые возможности для строительства судов различного назначения.

Напомним, в этом году «Хабаровский судостроительный завод» сдал заказчику-магаданской компании ООО «Маг-Си Интернешнл» первое краболовное судно «Омолон», выполненное по программе «Квоты под киль». Второе судно «Кедон» планируется к сдаче в сентябре.

В декабре 2021 года заключен контракт на строительство несамоходного землесоса с ПАО «Судоремонтно-судостроительная корпорация» (г. Городец, Нижегородская область). Эксплуатация землесоса планируется в бассейне реки Амур (Амурская область, Хабаровский край) для проведения дноуглубительных работ. Строительство ведется в соответствии с графиком.