Новыми видами почетных званий пополнился перечень региональных наград: «Народный учитель Хабаровского края» и «Заслуженный учитель Хабаровского края». Это признание заслуг, успехов и достижений педагогов в развитии системы образования края.
Почётное звание «Народный учитель Хабаровского края» педагогическим работникам, получившим широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за высокие результаты учеников.
Необходимо обладать почётным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Хабаровского края», «Заслуженный учитель школы РСФСР», либо иметь памятный знак «За заслуги в развитии образования».
Претендовать на звание Народного учителя можно по истечении 5 лет после присвоения указанных званий или наград.
«Заслуженным учителем края» можно стать за личные заслуги в педагогической деятельности, выявлении и развитии способностей обучающихся, раскрытии их научного и творческого потенциала, подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Стаж профессиональной деятельности при этом должен составлять не менее 10 лет.
Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В Хабаровском крае в течение года пройдут более 100 мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя.
Эта запись была опубликована 03.07.2023в 13:26. В рубриках: Общество.
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