Новыми видами почетных званий пополнился перечень региональных наград: «Народный учитель Хабаровского края» и «Заслуженный учитель Хабаровского края». Это признание заслуг, успехов и достижений педагогов в развитии системы образования края.

Почётное звание «Народный учитель Хабаровского края» педагогическим работникам, получившим широкое признание общественности и профессионального сообщества, а также за высокие результаты учеников.

Необходимо обладать почётным званием «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник образования Хабаровского края», «Заслуженный учитель школы РСФСР», либо иметь памятный знак «За заслуги в развитии образования».

Претендовать на звание Народного учителя можно по истечении 5 лет после присвоения указанных званий или наград.

«Заслуженным учителем края» можно стать за личные заслуги в педагогической деятельности, выявлении и развитии способностей обучающихся, раскрытии их научного и творческого потенциала, подготовке победителей региональных, всероссийских и международных олимпиад. Стаж профессиональной деятельности при этом должен составлять не менее 10 лет.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника. Миссия Года – признание особого статуса педагогических работников, в том числе выполняющих наставническую деятельность. В Хабаровском крае в течение года пройдут более 100 мероприятий, призванных повысить престиж профессии учителя.