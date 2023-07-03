Тела женщины и ребёнка обнаружили при тушении пожара в частном доме в Краснофлотском районе Хабаровска — в переулке Моховом. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Сегодня в 05.29 на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в частном доме по переулку Моховому.
По прибытии установлено, что горит частный двухэтажный кирпичный дом. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации пожара.
Звено газодымозащитной службы отправилось внутрь дома на поиски людей. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек — женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни.
За час горение локализовали, к 8 утра пожар полностью ликвидирован.
Всего к тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек.
По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления следственного комитета Российской Федерации будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.
По информации городского управления по делам ГО и ЧС, в районе пляжа «Амуркабель» продолжаются поиски предположительно утонувшего подростка – девочки 2008 года рождения.
Происшествие произошло поздно вечером, после того как у матросов местного спасательного поста в 22.00 закончилось дежурство, и они покинули пост.
Поиски утонувшей продолжает полиция и поисково-спасательный отряд.
Эта запись была опубликована 03.07.2023в 13:27. В рубриках: Общество.
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