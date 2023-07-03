Тела женщины и ребёнка обнаружили при тушении пожара в частном доме в Краснофлотском районе Хабаровска — в переулке Моховом. Об этом сообщило ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Сегодня в 05.29 на центральный пульт пожарно-спасательной службы города Хабаровска поступило сообщение о возгорании в частном доме по переулку Моховому.

По прибытии установлено, что горит частный двухэтажный кирпичный дом. Пожарные расчеты немедленно приступили к ликвидации пожара.

Звено газодымозащитной службы отправилось внутрь дома на поиски людей. В ходе разведки в одной из комнат были обнаружены тела двух человек — женщины и несовершеннолетнего ребенка, без признаков жизни.

За час горение локализовали, к 8 утра пожар полностью ликвидирован.

Всего к тушению пожара привлекалось 2 единицы техники и 7 человек.

По факту возгорания сотрудниками Государственного пожарного надзора МЧС России и Следственного управления следственного комитета Российской Федерации будет проведена проверка по установлению обстоятельств и причин произошедшего.

По информации городского управления по делам ГО и ЧС, в районе пляжа «Амуркабель» продолжаются поиски предположительно утонувшего подростка – девочки 2008 года рождения.

Происшествие произошло поздно вечером, после того как у матросов местного спасательного поста в 22.00 закончилось дежурство, и они покинули пост.

Поиски утонувшей продолжает полиция и поисково-спасательный отряд.