В Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина открылся молодёжный информационный центр.

На средства краевого бюджета в размере двух миллионов рублей приобретена специализированная мебель и техника, произведён ремонт помещения, зонировано пространство.

Так, появились новые книжные и выставочные стеллажи, модульная мягкая мебель, кафедры выдачи литературы. Зал оснащён компьютерами с доступом к электронному каталогу учреждения, а также электронным ресурсам: Национальной электронной библиотеке и мобильной библиотеке Литрес.

— Благодаря инициативе губернатора Михаила Дегтярёва в крае появилось ещё одно пространство для саморазвития, творчества, общения и совместной работы подростков и молодежи. Мы показываем, что чтение — это не только полезно, но и увлекательно. Символично, что открытие центра состоялось в год 100-летия со дня рождения великого дальневосточного писателя Николая Наволочкина, — отметил глава регионального министерства культуры Юрий Ермошкин.

Напомним, в крае продолжается модернизация общедоступных библиотек. В рамках национального проекта «Культура» их создано уже девять, а в 2023 году будут открыты ещё четыре: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском и Верхнебуреинском районах.