В Хабаровской краевой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина открылся молодёжный информационный центр.
На средства краевого бюджета в размере двух миллионов рублей приобретена специализированная мебель и техника, произведён ремонт помещения, зонировано пространство.
Так, появились новые книжные и выставочные стеллажи, модульная мягкая мебель, кафедры выдачи литературы. Зал оснащён компьютерами с доступом к электронному каталогу учреждения, а также электронным ресурсам: Национальной электронной библиотеке и мобильной библиотеке Литрес.
— Благодаря инициативе губернатора Михаила Дегтярёва в крае появилось ещё одно пространство для саморазвития, творчества, общения и совместной работы подростков и молодежи. Мы показываем, что чтение — это не только полезно, но и увлекательно. Символично, что открытие центра состоялось в год 100-летия со дня рождения великого дальневосточного писателя Николая Наволочкина, — отметил глава регионального министерства культуры Юрий Ермошкин.
Напомним, в крае продолжается модернизация общедоступных библиотек. В рамках национального проекта «Культура» их создано уже девять, а в 2023 году будут открыты ещё четыре: в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском и Верхнебуреинском районах.
Эта запись была опубликована 04.07.2023в 14:24. В рубриках: Общество.
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