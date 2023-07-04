Хабаровский край стал лидером ДФО по итогам II грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПКФИ) 2023 года. Поддержку в 57 млн рублей получат 18 проектов, 10 из которых — от некоммерческих организаций. Всего от края на конкурс поступило 96 заявок. Общее количество победителей в стране — более тысячи, а объём финансирования превышает 4 млрд рублей.
— Лидерство края ещё раз показывает, что наши творцы конкурентоспособны не только на уровне Дальнего Востока, но и всей страны. Именно они — будущее отрасли и всей России, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.
Одной из самых масштабных акций станет фестиваль «Просвет» этой осенью, на проведение которого выделено почти 10 млн рублей. Лучшие отечественные художники в области аудиовизуального искусства на несколько дней преобразят Хабаровск, развернув масштабные мультимедийные шоу и красочные световые инсталляции в знаковых местах города.
Около 8 млн рублей получил проект «Невельской. Рост личности» Дальневосточной анимационной студии «Мечталет». Средства пойдут на создание артбука с элементами дополненной реальности, в основу которого ляжет биография знаменитого российского адмирала.
Грант в 6,6 млн рублей выиграл проект краевого колледжа искусств «АМУРкестр»: выявление, поддержку и развитие способностей к игре на духовых инструментах у детей 10-18 лет.
Музей «Мир говорящих машин» получил 3,4 млн рублей на запись и издание альбома «Шуми, Восток» от хабаровских музыкантов на виниловой пластинке и в цифровом формате.
Также среди победителей проект «Ключи от города» по созданию маршрутов для самостоятельных детских краеведческих прогулок, дополненных заданиями и иллюстрациями от местных художников. Поддержка составила 5 млн рублей.
Кроме того, обладателями грантов стали: Краевой дворец дружбы «Русь», Ассоциация музеев Хабаровского края, Хабаровский краевой театр кукол, АНО содействия развитию культуры и искусств «Культрассвет», ИТА «Губерния», Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского района, Дома культуры Николаевского района и Ягодненского поселения и др. Полный список — на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Напомним, до 12 июля идёт приём заявок на специальный грантовый конкурс 2023 года. Инициативы должны соответствовать следующим темам: «Гордимся героями и достижениями России», «Победа будет за нами!», «Сила согласия», «Новые возможности», «Народное единство». Подробности — также на сайте фондкультурныхинициатив.рф.
Эта запись была опубликована 04.07.2023в 14:24. В рубриках: Общество.
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