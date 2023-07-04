Глава региона Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с новым руководителем управления федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Александром Лукьянчиковым, назначенного на эту должность на прошлой неделе. На повестке – взаимодействие регионального правительства и налоговых органов по развитию налогового потенциала территории.

Стороны обсудили дальнейшую совместную работу над улучшением качества администрирования платежей, сокращением теневой экономики, поддержки добросовестных предпринимателей и инвесторов.

— Как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Нужно организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщику, и государству было комфортно друг с другом работать». Вместе с тем, одна из важнейших задач в сложившихся условиях – не допустить замедления поступления налогов. Так, за январь-май 2023 года консолидированный бюджет Хабаровского края получил 56 млрд рублей налоговых доходов. Этому способствует прежде всего общественно-политическая стабильность: инвесторы доверяют властям, не сворачивают производства и запускают новые проекты, — заявил Михаил Дегтярев.

Положительную динамику также обеспечивают общее социально-экономическое развитие региона и изменение сроков уплаты: с 1 января этого года действует институт единого налогового счета налогоплательщика и единого налогового платежа.

Параллельно реализуется план взаимодействия краевых властей и органов МСУ по мобилизации доходов в бюджет, утвержденный губернатором 20 апреля 2020 года. Глава региона пояснил, что этот вопрос находится под его личным контролем

— Уже есть положительные результаты, и мы будем продолжать эту работу усилиями отраслевых министерств, финансовых органов, администраций и краевого УФНС. Сделаем все, чтобы задачи, поставленные нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, были выполнены, — заявил Михаил Дегтярев.

В свою очередь, новый руководитель УФНС по Хабаровскому краю отметил: в приоритете службы – бюджеты и налоговое администрирование.

— Также в числе основных задач, которые стоят перед налоговыми органами сегодня, – выстроить правильную, доверительную, предсказуемую и эффективную работу с различными категориями налогоплательщиков, — прокомментировал Александр Лукьянчиков.

В завершении двусторонней встречи ее участники договорились о дальнейшем сотрудничестве на благо территории. Губернатор выразил уверенность, что профессионализм и наработанные компетенции нового главы ведомства будут этому способствовать.