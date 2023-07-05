В этом году Дальневосточная железная дорога запускает летний маршрут Советская Гавань – Уссурийск – Андреевка к местам отдыха в Приморье в третий раз. До Уссурийска пассажиров везёт поезд, а дальше – синхронизированный с его расписанием автобус, который заезжает по пути к популярным местам отдыха в Хасанском районе Приморья в Безверхово, Рязановке и Славянке. Конечная точка маршрута – Андреевка. Услуга будет действовать с 15 июля по 27 августа ежедневно.

Напомним, что с инициативой организовать специальные маршруты для жителей Хабаровского края в ОАО «РЖД» обратился Михаил Дегтярев. Приморье – это любимое место отдыха для многих хабаровчан, и глава региона предложил продумать возможности сделать эти поездки более доступными.

– Летний маршрут «поезд – автобус» ДВЖД впервые запустила в 2021 году, тогда за сезон услугой воспользовались более 1,6 тыс. пассажиров. В прошлом году популярность маршрута выросла – к курортам Японского моря отправились почти 2 тыс. человек, – отметили в региональном минтрансе.

Рейсы «поезд – автобус» состыкованы по времени прибытия и отправления. Комфортабельные автобусы отправляются с вокзала железнодорожной станции Уссурийск.

Для детей до 5 лет – проезд бесплатный без предоставления отдельного места.

Для удобства пассажиров билеты на поезд и на автобус можно приобрести в железнодорожных кассах или на официальном сайте ОАО «РЖД».