Сегодня губернатор Михаил Дегтярев совместно с начальником ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Матвеем Гибадулиным дали старт межрегиональным спортивным соревнованиям главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации Дальневосточного федерального округа.

Глава региона поприветствовал всех участников и гостей ежегодных соревнований по пожарно-спасательному спорту, которые проводятся на протяжении более 85 лет. В последний раз Хабаровский край принимал соревнования в 2009 году, тогда они прошли в Комсомольске-на-Амуре. Сама же краевая столица проводила такие состязания в 2004 году.

— Как подчеркивает Президент России Владимир Путин: «Специалисты МЧС противостоят стихии, ликвидируют последствия техногенных аварий, вступают в борьбу с пожарами, демонстрируют при этом хорошую подготовку, решительность, мужество, готовы выполнить свой долг в самых трудных и опасных условиях… Работа во всех службах и подразделениях сопряжена с высокими нагрузками и часто с реальным риском… Поэтому необходимо постоянно работать над совершенствованием профессиональных навыков, добиваться безупречной слаженности действий», — процитировал главу государства Михаил Дегтярев.

Этот требует большой отдачи и регулярных тренировок.

— Благодаря чему у наших спасателей развиваются такие качества, как упорство, выносливость, быстрота реакции, сила и воля. Желаю всем высоких результатов, новых рекордов, плодотворного обмена опытом, и, конечно, обойтись без травм, — обратился к спортсменам губернатор Хабаровского края.

В свою очередь, начальник регионального ГУ МЧС России пожелал участникам состязаний здорового спортивного азарта, высоких результатов и новых рекордов.

— Пожарно-спасательный спорт для нас – это особенный вид спорта. От мастерства участников зависят не только их достижения и спортивная форма, но и профессионализм, оперативность в тушении пожаров, спасении человеческих жизней, – отметил Матвей Гибадулин.

Отметим, что межрегиональные соревнования по пожарно-спасательному спорту объединили сильнейших спортсменов и сборные из 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Программой предусмотрены различные профильные состязания: подъем по штурмовой лестнице в окна учебной башни, преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета, двоеборье, боевое развертывание.