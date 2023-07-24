Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с министром здравоохранения Российской Федерации Михаилом Мурашко. В фокусе особого внимания – реализация в регионе программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В этом году из федерального и регионального бюджетов на исполнение программы на территории субъекта выделено 1,3 млрд рублей. Средства направлены на закупку оборудования и автотранспорта, проведение капитального ремонта и строительство медицинских учреждений.

Так, в ближайшее время начнут принимать пациентов пять новых фельдшерско-акушерских пунктов: в Пушкино (Бикинский район), Марусино (район имени Лазо), Восходе и Федоровке (Хабаровский район), Быстринске (Ульчский район).

Как пояснил губернатор, были затронуты и проблемные вопросы реализации программы.

— Не на всех объектах подрядчики справляются с поставленными задачами: на части строек есть отставание по срокам. Под ежедневным контролем краевых министерств строительства и здравоохранения входим в график, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

Также на состоявшемся совещании с руководителем федерального министерства акцент был сделан на прохождении диспансеризации. На сегодня плановое обследование у врачей прошли более 360 тысяч жителей Хабаровского края.