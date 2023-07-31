В селе Восход Хабаровского муниципального района в рамках нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина, введен в эксплуатацию фельдшерско-акушерский пункт. Ранее более 300 жителей этого населенного пункта были вынуждены обращаться за медицинской помощью в соседнее село.

С просьбой построить медицинское учреждение жители обратились к Михаилу Дегтяреву, который дал соответствующее поручение. ФАП начнет работу после завершения процедуры лицензирования.

ФАП оснащен необходимым оборудованием. В том числе — кислородным ингалятором, дефибриллятором, портативным аппаратом для искусственной вентиляции легких.

Напомним, что в рамках нацпроекта в регионе введен в эксплуатацию

ФАП в селе Федоровка Хабаровского муниципального района, в августе запланировано завершение строительства такого объекта в поселке Быстринск Ульчского района. Осенью этого года в эксплуатацию планируется ввести ФАП в поселке Решающем Ульчского района и две амбулатории в Комсомольском муниципальном районе: в селах Большая Картель и Нижнетамбовское.