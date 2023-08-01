Следственным отделом по Индустриальному району г. Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации следствия,30 июля 2023 года на участке местности неподалеку от домов по улице Нагорной в городе Хабаровске обнаруженотело мужчины со следами насильственной смерти.

В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления двоих жителей города Хабаровска. Мужчины задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены экспертизы, проведен детальный осмотр места происшествия, допрошены свидетели, проведение следственных действий продолжается.