Владельцы карт жителя «Муравьев-Амурский» будут получать кэшбэк за оплату проезда в регионе в размере четырех рублей. Такую программу лояльности подготовил для жителей региона еще один банк, присоединившийся к флагманскому проекту губернатора Хабаровского края.
— Карты «Муравьев-Амурский» выпускают уже два банка: первым проект поддержал «Алмазэргиенбанк», вторым участником стал — «Примсоцбанк». Теперь граждане могут выбирать в какой финансовой организации оформить пластиковую карту, — рассказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края. — Мы продолжим работу по привлечению новых партнеров, чтобы сделать карту удобным и мультифункциональным инструментом повседневной жизни.
Программы лояльности банков предусматривают бесплатный выпуск и обслуживание пластиковой карты. При этом каждая финансовая организация разрабатывала собственную программу лояльности — это обязательное условие для всех партнеров флагманского проекта.
— Владельцы пластиковых карт «Муравьев-Амурский» от «Примсоцбанка» могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте в размере четырех рублей. Зачисление суммы кэшбэка происходит в течение пяти дней после окончания календарного месяца. Акция будут действовать на территории всего региона, — отметил Гурген Саакян, заместитель председателя правления «Примсоцбанка».
Акция по возврату средств при оплате проезда картой будет действовать наравне с доступом к скидкам и бонусам от партнеров проекта, а также предложениям платежной системы «Мир». Оформить пластиковые карты жителя «Примсоцбанка» можно в офисах Хабаровска.
Участниками флагманского проекта являются почти 5,5 тысяч человек и более 50 различных организаций и учреждений. С перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте проекта или в мобильном приложении. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни.
Эта запись была опубликована 02.08.2023в 11:19. В рубриках: Общество.
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