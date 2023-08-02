Владельцы карт жителя «Муравьев-Амурский» будут получать кэшбэк за оплату проезда в регионе в размере четырех рублей. Такую программу лояльности подготовил для жителей региона еще один банк, присоединившийся к флагманскому проекту губернатора Хабаровского края.

— Карты «Муравьев-Амурский» выпускают уже два банка: первым проект поддержал «Алмазэргиенбанк», вторым участником стал — «Примсоцбанк». Теперь граждане могут выбирать в какой финансовой организации оформить пластиковую карту, — рассказал Алексей Гусев, министр цифрового развития и связи Хабаровского края. — Мы продолжим работу по привлечению новых партнеров, чтобы сделать карту удобным и мультифункциональным инструментом повседневной жизни.

Программы лояльности банков предусматривают бесплатный выпуск и обслуживание пластиковой карты. При этом каждая финансовая организация разрабатывала собственную программу лояльности — это обязательное условие для всех партнеров флагманского проекта.

— Владельцы пластиковых карт «Муравьев-Амурский» от «Примсоцбанка» могут рассчитывать на компенсацию стоимости проезда на общественном транспорте в размере четырех рублей. Зачисление суммы кэшбэка происходит в течение пяти дней после окончания календарного месяца. Акция будут действовать на территории всего региона, — отметил Гурген Саакян, заместитель председателя правления «Примсоцбанка».

Акция по возврату средств при оплате проезда картой будет действовать наравне с доступом к скидкам и бонусам от партнеров проекта, а также предложениям платежной системы «Мир». Оформить пластиковые карты жителя «Примсоцбанка» можно в офисах Хабаровска.

Участниками флагманского проекта являются почти 5,5 тысяч человек и более 50 различных организаций и учреждений. С перечнем партнеров можно ознакомиться на сайте проекта или в мобильном приложении. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9 до 18 часов в рабочие дни.