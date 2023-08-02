В Хабаровском крае продолжается приемная кампания в высшие учебные заведения, начался этап зачисления. Более 37 тысяч заявлений абитуриентов уже поступило в 13 вузов и филиалов вузов региона. Около 65 % из них поданы с использованием сервиса «Поступление в вуз онлайн» на «Госуслугах». Это стало возможным благодаря нацпроекту «Цифровая экономика».

Как напомнили в министерстве образования и науки Хабаровского края, выпускник вправе подать документы не более чем в пять учебных заведений и участвовать в конкурсах не более чем по пяти специальностям в каждом из них. Вузы края выбрали абитуриенты из 63 субъектов Российской Федерации – от Камчатки до Калининграда. Наибольшим спросом у них пользуются медицинские специальности, IТ направления, лингвистика, нефтегазовое дело, экономическая безопасность, юриспруденция.

Всего в вузах Хабаровского края в этом году по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета выделено 5846 бюджетных мест.

– Изданы первые приказы о зачислении по целевому обучению и в рамках специальной и особой квот. В новом учебном году в вузах края приступят к занятиям 139 участников и детей участников специальной военной операции, 204 школьника из числа детей-сирот и инвалидов, а также 651 целевик, – добавили в профильном ведомстве.

Напомним, что завтра, 3 августа, заканчивается прием оригиналов документов об образовании на основном этапе зачисления. Абитуриенты 2023 года, поступившие в один из пяти вузов Хабаровска – участников проекта создания Межвузовского кампуса, будут получать дипломы в стенах нового образовательного комплекса. Концепция кампуса предполагает возведение новых образовательных корпусов, технопарка, общежитий, новых площадей физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивным ядром и открытыми трибунами, а также многофункционального общественного комплекса, включающего в себя образовательно-выставочные пространства, конгресс-холл, офисы, коворкинги и многое другое.