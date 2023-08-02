МУП г. Хабаровска «ГЭТ» с целью увеличения транспортной доступности населения на 2 месяца проводит акцию «Бесплатная пересадка пассажира городского электрического транспорта». Акция по бесплатной пересадке для пассажиров городского электрического транспорта продолжится до конца сентября. Это стало доступным благодаря введению нового троллейбусного маршрута № 2.

Маршрут был запущен в краевой столице по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука с 10 июня.

«У жителей Хабаровска была потребность в соединении трёх точек города. Троллейбусы, которые мы приобрели, оснащены системой автономного хода, благодаря которой мы смогли создать маршрут «трёх вокзалов», – отмечал ранее глава краевой столицы Сергей Кравчук.

«Этот маршрут удобен, важен для города, он частично дублирует 6-й трамвайный маршрут. На троллейбусе № 2 жители могут добраться из авиагородка до остановки «Степная» без пересадок, ранее очень много обращений нам поступало с просьбами продумать это направление движения, поскольку, в том числе, в районе Большой – Вяземской располагается детская поликлиника», – рассказал Павел Зятьковский, председатель комиссии по городскому хозяйству и транспорту общественной палаты Хабаровска.

За 1,5 месяца работы этот маршрут показал свою востребованность у пассажиров. В тестовом режиме машины ходили от аэропорта по улице Карла Маркса, затем поворачивали на Большую, доезжали до Воронежской, по ней двигались через автовокзал до железнодорожного вокзала и возвращались на Карла Маркса. Часть маршрута троллейбус № 2 проезжал на автономном ходу – участок от остановки «Большая» через авто- и железнодорожный вокзалы до остановки «Павленко».

«Чтобы увеличить охват пассажиров, с августа троллейбусный маршрут № 2 будет работать по новой схеме движения: с Железнодорожного вокзала он поедет обратно по улице Воронежской через улицу Большую и до аэропорта. Благодаря этим изменениям жители с автовокзала смогут на электрическом транспорте также добираться до микрорайона Большая – Вяземская», – сообщила Елена Кашеварова, начальник отдела управления промышленности, транспорта, связи администрации Хабаровска.

Теперь дальность маршрута составляет 24,5 км, при этом на 12,4 км пути следования нет контактной сети. Как заверили в городском управлении транспорта, троллейбусы успешно прошли испытания, и такое расстояние на автономном ходу преодолевают без проблем.

«Пассажир на конечном остановочном пункте «Железнодорожный вокзал» имеет возможность в течение двух часов воспользоваться правом проезда без повторной оплаты в случае если ему необходима пересадка с троллейбуса маршрута № 2 на трамвай и наоборот (с трамвая на троллейбус). Таким образом, у хабаровчан будет возможность всего лишь за 33 рубля добраться из аэропорта и на «Химфармзавод», и в посёлок Кирова», – сообщил Виктор Брайков, директор МУП «ГЭТ».

В салоне пассажир должен предъявить кондуктору чек электронной оплаты проезда, полученный у водителя троллейбуса/ трамвая. Водитель или кондуктор проверит подлинность документа, дату и время первой поездки, и выдаст взамен билет/ чек на право бесплатного проезда.

«Сейчас сезон отпусков, поэтому, думаю, что многие воспользуются этой возможностью. Кроме того, бесплатная пересадка с троллейбуса на трамвай поможет увеличить популярность городского электротранспорта», – отметил заместитель председателя Хабаровской городской думы Иван Фоменко.

«Я живу в районе цирка. Каждый день езжу на работу на остановку «Питомник» на трамвае № 1 до железнодорожного вокзала и там пересаживаюсь на троллейбус № 2, раньше это стоило 66 рублей, а теперь – 33, что в два раза дешевле. Конечно, для меня это существенная экономия. Акция стала для меня настоящим подарком», – рассказала Любовь Полякова, хабаровчанка.

Во время акции сотрудники МУП «ГЭТ» проверят удобство пересадки как для пассажиров, так и работников городского электрического транспорта, и решат дальнейшую судьбу этой практики.

Напомним: в городе будут работать 10 экземпляров электротранспорта с автономным ходом. Ранее три из них были приобретены при поддержке правительства края благодаря министерству РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики в рамках федерального проекта «Общественный транспорт».

Кроме того, благодаря поддержке Минвостокразвития и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярёва был заключён контракт на приобретение ещё 7 троллейбусов аналогичного класса.

Таким образом, за два года троллейбусный парк Хабаровска обновится на 17 машин при плановом выпуске 16 машин на маршрут № 1 и 7 машин на маршрут № 2.