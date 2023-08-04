В 11.38 (хбр) 4 августа 2023 года на центральный пульт пожарной связи Хабаровского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в здании торгового центра «Атриум» на улице Краснореченской в Хабаровске. В связи с тем, что это объект с массовым пребыванием людей, огнеборцы выехали по повышенному рангу пожара: 9 единиц техники и 32 человека личного состава.

Ещё до прибытия подразделений пожарной охраны на место вызова, здание самостоятельно покинули порядка 200 человек персонала и посетителей. Наблюдалось задымление. Звенья газодымозащитной службы включились в аппараты и направились во внутренние помещения для проверки на наличие людей и поиски очага возгорания. В кратчайшие сроки им удалось обнаружить пламя на втором этаже торгового центра. Горела электропроводка и утеплитель на площади 3 кв.м. Пожарные приступили к тушению.

В 11.55 (хбр) возгорание было локализовано, и в 11.59 (хбр) руководитель тушения пожара доложил о его полной ликвидации. Пострадавших нет.

Причина возгорания будет установлена в ходе проверки дознавателями Государственного пожарного надзора МЧС России.