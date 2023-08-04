В Хабаровском крае победители регионального конкурса проектов территориального общественного самоуправления (ТОС) 2023 года активно реализуют свои инициативы. Сегодня в Хабаровске представители комитета по внутренней политике правительства края посетили территорию двух ТОС на улице Запарина.
Жильцы соседних домов с одним общим двором получили в этом году средства на реализацию четырех проектов. Сейчас на придомовой территории полным ходом идет благоустройство: рабочие асфальтируют проезд и дорожки, устанавливают детскую площадку. Общая стоимость работ превышает 4 млн рублей.
– Наш ТОС образован в 2020 году. Мы с жителями узнали про программу поддержки и решили самостоятельно заняться благоустройством придомовой территории. Изначально во дворе нашего дома стояли гаражи, и детям негде было играть. Выиграв грант на обустройство детской площадки, мы создали для них современное место для игр. Позже мы решили установить и спортивную площадку для детей старшего возраста и взрослых. Также своими силами мы на нашей территории установили более 30-ти видеокамер, – отметил активист ТОС Руслан Гриу.
Как рассказала начальник отдела развития ТОС комитета по внутренней политике правительства края Лилия Гронская, всего в регионе создано 1460 ТОС, 277 из них – в Хабаровске.
– В краевой столице в этом году ТОСы реализуют 49 проектов. На эти цели из бюджета региона выделено 35,9 млн рублей. Всего же бюджет конкурса 2023 года составил 250 млн и поддержку получили 379 инициатив, – добавила Лилия Гронская.
Напомним, что по решению главы Хабаровского края Михаила Дегтярева финансирование ТОС ежегодно растет. Поддержка гражданских инициатив – приоритетное направление, которое является частью флагманской инициативы губернатора «Край комфортного проживания» Стратегии развития региона. К 2026 году на это направление планируется ежегодно выделять из бюджета не менее 500 млн рублей.
Эта запись была опубликована 04.08.2023в 16:08. В рубриках: Общество.
- Хабаровские огнеборцы ликвидировали возгорание в ТЦ «Атриум»
- Пассажиры смогут бесплатно пересаживаться на остановке «Железнодорожный вокзал» с троллейбуса № 2 на любой трамвай
- Северный завоз топлива в Хабаровском крае идет по графику
- Более 37 тысяч заявлений подано в вузы Хабаровского края
- Кэшбек за проезд на транспорте будет давать банк-эмитент проекта карта жителя «Муравьев-Амурский»