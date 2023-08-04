С 5 августа по 3 сентября в краевом музее имени Н.И. Гродекова будет представлен уникальный межмузейный выставочный проект, посвященный миру детства. Он организован по нацпроекту «Культура», инициированному Президентом РФ Владимиром Путиным. Выставка «Дом детьми богат»: детство в культуре народов России» пройдет в рамках краевого фестиваля коренных малочисленных народов Хабаровского края «Навстречу солнцу».

Зрителям представят порядка 250 подлинных этнографических памятников XIX–ХХI веков, бытовавших в культуре разных народов России и других государств, а также исторические фотографии. Колыбели, утварь, амулеты-обереги, игрушки, детская одежда раскроют перед гостями предметный мир ребенка.

– Благодаря реализации в регионе нацпроекта «Культура» и инициативе Российского этнографического музея, выставку передвижного проекта смогут увидеть жители нашего края. Так, после экспонирования в краевом центре с 15 сентября по 8 октября она разместится в Музее изобразительных искусств Комсомольска-на-Амуре, а с 20 октября по 12 ноября – в районном краеведческом музее имени Н.К. Бошняка Советской Гавани, – отметил министр культуры региона Юрий Ермошкин.

Проект демонстрирует, что многие аспекты воспитания у разных народов были универсальны. Период младенчества был наполнен заботами старших о физическом и психическом здоровье ребенка. Колыбель, средства гигиены, приспособления для кормления, первая одежда малыша были удобны и практичны.

Посетители смогут также посмотреть на особенные детские игрушки народов, которые отражали каждый этап взросления ребенка. В самом раннем возрасте это были погремушки, шумящие подвески, часто выполнявшие роль оберегов. Для малышей в возрасте 2-5 лет изготавливали волчки, мячики, трещотки – те предметы, которые способствовали развитию основных моторных навыков ребенка. А примерно с 4-6 лет мальчики и девочки получали особые игрушки, соответствующие их принадлежности к мужскому или женскому сообществу. Этнические особенности проявлялись в разнообразных материалах, формах, способах изготовления предметов.