Вокруг России творится невообразимое действо. Одним словом «картина маслом»! Зато внутри России с каждым днём жить становится интересней. К нам, на Дальний Восток Премьер приезжал. Кстати, есть конфеты «Мишка на севере». А почему бы не сделать ещё три вида конфет, например «Мишка на востоке», «Мишка на юге». Но, что будет, когда в оборот войдёт «Мишка на западе»? Жаль, Михаила Задорнова нет. Тоже Мишка. Символ России, однако. Я про «мишку». Футбольная Россия играет с «мишкой» на эмблеме. Не зря русский художник Иван Шишкин, как знал, в 1889 году написал свою знаменитую картину про «мишек», называется «Утро в сосновом лесу». Много, вопросов задали наши читатели, из них в явные лидеры выбились живописные. Нет, не о музейных картинах просят рассказать. Интересует детская живопись! Холст! Масло! Как учить? С чего начать? Каникулы! Чем детей отворотить от гаджетов? Постоянный гость, школьный учитель технологии Сергей Роща, как военный художник, поделится своими педагогическими способностями и возможностями в живописи, постарается передать богатый живописный опыт в обучении детей масляной живописи. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Больше месяца не виделись. Моя вина, отпуск, был в Крыму, Феодосия, по Вашей наводке отдыхал в уютном особняке «Валентина», ещё, оценил красоту Крымского моста. Впечатлений много!

С.А. Приветствую, Станислав! Вот, 4 августа отметили 43 года, как принял Военную присягу в Музее блокадного Ленинграда, был повод выпить. Завтра 39 лет совместной семейной жизни с женой, креповая свадьба, единое полотно. Так о чём пойдёт речь?

С.С. Народ желает учить своих детей масляной живописи!

С.А. Хорошо. О живописи, так о живописи! Да, там Вы упомянули картину «Утро в сосновом лесу». На самом деле у этой картины два создателя, кроме Ивана Ивановича Шишкина ещё и Константин Аполлонович Савицкий.

С.С. Спасибо, не знал. Так как ребёнку создать свою «картину маслом»?

С.А. Есть немаловажный значимый нюанс! Особенность, говоря русским языком. Было бы кому научить! В годы моего детства помнится занимательная история, кто читал мои рассказы «Воробьиный казус» и «Творим с беленькой», знают. В советское время областной центр древний русский Чернигов превратился в город евреев и военных пенсионеров. Мы тогда жили в коммунальной квартире на шесть семей еврейского квартала «Красный мост». С шестого класса ходил в соседний дом, «хрущёвку», еврейскую семью, на учёбу к дедушке одноклассницы. Так получилось, что в классе я один русский, остальные евреи, двадцать три человека. Дедушка был артистом местного областного театра музыкальной комедии, его внучка Лиза ходила в музыкальную школу, скрипачка. От скрипки всё и началось, по заданию им необходимо было найти ученика, Лиза уговорила меня. Тут её дедушка Абрам Мойшевич, по-русски Александр Михайлович, заметил мои слуховые способности, поинтересовался, кто мои родители и, предложил учиться играть на аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре, балалайке и, скрипке. Как художник, стал учить меня ещё и масляной живописи, в придачу акварель, акрил, гуашь и плакатное перо. За каждый урок, примерно один час, плюс-минус, родители платили один рубль. Получилось десять разных уроков. Все по рублю! Тогда буханка хлеба «Дарницкий» стоила 16 копеек, белый 20 копеек, бутылка водки «Русская» три рубля 62 копейки, колбаса «Краковская» один рубль 33 копейки, полулитры молока 18 копеек, на базаре мясная вырезка два с полтиной. Отец и мать выпускники Киевского политеха, работали инженерами в радиоэлектронике на Черниговском радиоприборном заводе, смежный режимный завод космической направленности, как помню, получали по двести пятьдесят рублей чистыми.

С.С. Учитель мата еврей, скрипка еврей, аккордеон еврей, баян еврей, живопись еврей…

С.А. Кстати, в этом плане евреи много сделали для обучения русских детей в Чернигове, тогда все жители города считали себя русскими, говорили только на русском языке, украинский использовался только в прикольной разговорной речи. Хотя школа, где я учился, считалась украинско-еврейской, а с украинским языком обучения было ещё три, остальные русские, из них одна была русско-еврейская, там чехи, словаки и поляки, всего в городе тридцать школ. Говоря про евреев, то эти были венгерские евреи, мадьяры, осели в Чернигове после Великой Отечественной войны, всегда с благодарностью относились к местному населению за своё спасение, но когда Москва и Украинскую Советскую социалистическую республику отправила в свободное независимое плавание, евреи сразу уехали на свою историческую родину в Будапешт. Россия больше не желала делиться доходами от своих природных ресурсов с братскими республиками. Центральное Черноземье жило в глобальной нищете, а прибалты, украинцы и грузины утопали в роскоши. Да, ближе к теме живописи. Пришлось покупать все музыкальные инструменты, и мольберт в том числе, плюс этюдники разных размеров, кисти, краски. Мать возмущалась, что «этот еврей нас скоро разорит». На то была своя причина. Кажется, старший сын Михалыча работал заместителем директора музыкально-художественной фабрики по сбыту продукции. Все эти покупки были дорогим удовольствием! На что, отец сразу сказал: «Хорошо, что есть, кому учить, на такое дело денег жалеть не надо. Человек качественно учится от рождения до двадцати двух лет. Дальше учиться, смысла нет, там, на первом плане уже другие заботы. Сколько надо, столько и заплатим. В жизни пригодится».

С.С. Думаю, про музыку будет отдельный разговор. Давайте о масляной живописи.

С.А. Скажу сразу, в масляной живописи никаких ограничений нет. Но, начинать лучше примерно с шести лет. Это особый вид развития мозговой активности ребёнка в таких направлениях, как память, внимательность, усидчивость, аккуратность, логика, терпение, пространственное воображение и, выражаясь современной терминологией, логистика.

С.С. Ничем не отличается от шахмат!

С.А. Так в этом и суть! В комплексе масляная живопись и шахматы дают прекрасный результат развития мозговой деятельности ребёнка.

С.С. И что, в масляной живописи тоже «еврейская изюминка» при обучении?

С.А. Конечно есть. С чего начинать? В масляной живописи никогда не надо начинать с рисунка карандашом! Про рисунок в карандаше надо забыть, на некоторое время, пока ребёнок не освоит главное задание.

С.С. Опять не по классике! В учебниках по живописи маслом такого нет! Протестую!

С.А. Ваше право. Главное результат! На первом занятии усаживаю ребёнка-первоклассника за стол, перед ним справа пустая баночка из-под варенья, там кисти «троечка», слева ещё одна маленькая баночка от крема для лица с небольшим количеством «масло льняное», а ближе к нему посередине между баночками белая одноразовая тарелочка диаметром двадцать сантиметров. Немного в стороне за баночкой с кистями кладём обрывки аккуратно сложенной туалетной бумаги для чистки кисти от краски. И постоянно надо помнить, что масляная краска долго сохнет, испачкаться легко, так что развиваем аккуратность и внимательность. Когда всё это сделаем, приступаем к работе. Посередине тарелочки из тюбика «белила титановые» выдавливаем примерно два сантиметра краски. По краям тарелочки в центральном радиальном направлении из тюбика «кадмий красный средний» выдавливаем примерно пять миллиметров краски. По кругу влево от красного цвета на сорок пять градусов из тюбика «кадмий жёлтый средний» выдавливаем примерно полсантиметра краски, и, по кругу вправо от красного цвета на сорок пять градусов из тюбика «голубая ФЦ» выдавливаем примерно полсантиметра краски. Что делать дальше? А дальше самое интересное, что и есть в масляной живописи главным. Необходимо научить ребёнка работать только с этими тремя цветами плюс белый и, суть этой работы заключается в смешивании красок для получения требуемого цвета. Чтобы понятно было, смешиваем синий и жёлтый, получаем зелёный, можно получить много оттенков. Смешиваем, красный и жёлтый, получим оранжевый с оттенками. Смешиваем, красный и синий, получим пурпурный, если дадим больше красного, пойдёт сиреневый, а больше синего, уже фиолетовый. Смешаем красный, синий и жёлтый получим коричневый. Смешаем красный, синий и зелёный, ближе к чёрному цвету, добавляем белого и на тарелочке серый цвет, а если добавим жёлтый, то видим болотный. Формируем палитру цветов!

С.С. Выражаясь шахматным языком, разыгрываем дебют. Сформировали палитру красок для написания картины, значит, разыграли дебют.

С.А. Очень хорошо. Быстро схватываете! Тут ещё добавляем логистику, куда потом этот цвет краски мазком кисти правильно положить на холст. В масляной живописи краски сохнут долго, сутки минимум. Это акрил сразу сохнет, да и гуашь не более часа. Акварель на особом счету. Нас интересует живопись, холст, масло.

С.С. Да, если пошла логистика, то в шахматах не что иное, как миттельшпиль, середина игры. Правильно я понял?

С.А. Совершенно верно. Но, продолжим обучение, до того, как приступить к написанию собственной картины. Откроем красочную «Энциклопедию дошкольника». Там есть красивые цветные картинки фруктов: яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, виноград. Сначала ребёнок выполняет упражнение подбора цвета по этим картинкам. Сделаем оговорку, именно с картинки, а не с натуры. Нас пока не интересует воздух, длина волны каждого цвета и так далее, а только простое смешивание трёх цветов краски. Когда получится делать цвет «один в один», тогда берём кальку, обводим, например, яблоко, на холст тут же кладём копировальную бумагу, сверху кальку с контурами яблока, переводим на холст, убираем копирку и кальку. Приступаем к обычному раскрашиванию яблока, когда получится передать цвет «один в один», берём чистый холст и, делаем рисунок яблока твёрдым карандашом, например «три аш». Для этого предварительно рассказываем, что есть такое «транспортир» с его углами, градусами, прямым углом и перпендикуляром. На холсте выбираем сюжетное построение, место для яблока, проводим две перпендикулярные тонкие лини, наклонный крест-накрест, на этих линиях ставим точки, таким образом, определяем примерные пропорции и контуры нашего яблока. После того, как рисунок яблока будет готов, раскрашиваем масляными красками, с подготовленной заранее палитры красок. Потом повторяем это упражнение с другими фруктами. Так как масляная краска сохнет долго, то при ошибке краску можно снять, или наложить ещё раз требуемый цвет. Главное, аккуратность, не испачкаться. Масляные краски легко отмываются любым мылом с холодной водой, но рекомендуют хозяйственное мыло, особенно, когда надо мыть кисти.

С.С. И где в масляной живописи эндшпиль?

С.А. Трудно сказать. Определим эндшпиль самостоятельной работой над своей «картиной маслом». Напишем для начала просто и понятно, пусть это будут фрукты. Для образца в построении сюжета возьмём картину художника Винсента Ван Гога «Натюрморт с яблоками, грушами, лимонами и виноградом». Размер картины небольшой 46,5 сантиметров на 55,2 сантиметров, написал в 1887 году, осенью. Картина находится в Чикагском институте искусств. Нам не надо примерно точь в точь наносить на свой холст те фрукты, придерживаться цветовой гаммы, техники исполнения, самой философии картины. Берём просто идею расположения своих яблок, груш, персиков, лимонов, слив, формируя пространственное воображение. Для удобства в простенькую рамку помещаем холст на картоне размером 20 сантиметров на 30 сантиметров, карандашом выполняем рисунки фруктов. Почему в рамке? Где этюдник? Мольберт? Прежде всего, забота о привычном повседневном положении тела ребёнка за столом. Используя такую рабочую рамку как средство безопасности, чтобы не измазаться краской, её можно двигать взад-вперёд, влево и вправо, вращать, одним словом, устанавливать удобное положение для выполнения рисунка и раскрашивания. Для устойчивости можно и палитру делать в рамке, но меньших размеров, 10 сантиметров на 15 сантиметров, только вместо холста на картоне закреплять картон, грунтованный без холста.

С.С. И это принесёт ребёнку пользу? Ведь всё не по классике, «по-еврейски» как-то.

С.А. Правильно, «по-еврейски», ведь учителем был венгерский еврей, сын великого Мойши. Фамилия у них Бенеш. Так вот, мольберт, этюдник, крутые кисти и так далее. На начальном этапе не что иное, как «мишура», вторичный фактор, внешняя оболочка. На внутренний мир мозговой активности ребёнка все эти необходимые предметы влияние оказывают, в этапе начального обучения больше как отвлекающее внимание, паразитическое. С чем сравнить? Возьмём для наглядности детский футбол. Ещё толком и бить по мячу не могут, а уже причёски делают, как у Артуро Видаля, Криштиану Роналду или Неймара. Так и здесь, в живописи. В первую очередь ребёнок должен своим нутром проникнуться в загадочный мир взаимодействия между собой масляных красок, а вся эта атрибутика никуда не денется. Что значит стоять за мольбертом? Я же не знаю, какие мышцы спины у ребёнка развиты, смогут ли они держать правильную осанку позвоночника и так далее. Или, сидя за этюдником, если прямо, то вытянутая рука, если сбоку, то вполоборота, как результат, искривление позвоночника. Пока не будем вдаваться в анатомические исследования. Надо избавляться от побочных временно негативных позиционных факторов. Сосредоточимся на главном, научиться правильно, смешивать масляные краски. Погружение в своеобразный мир взаимоотношений масляных красок должен проходить в обычной для ребёнка, сидя за столом обстановке. Ведь главное не то, как ребёнок стоит за мольбертом, здесь не балет, а сам результат наложения масляных красок на холст. Начнут с непривычки болеть спина, руки, ноги и, всё, живопись пропала.

С.С. Понятно. Что дальше?

С.А. Первую «картину маслом» делаем плоскую, в системе координат «два дэ». Выражаясь чертёжным языком «вид сверху». Примерно на одиннадцать часов условно определяем точку исходящего света, на малке устанавливаем угловой сектор шестьдесят градусов и углом кладём на точку. Это важно! Ребёнок должен понимать, откуда падает свет, отсюда блики, тона, полутона и так далее. На картине с помощью масляных красок формируются первичные признаки объёма. Но, главное не эти признаки, а то, что светящееся пятно возникает в пространственном воображении ребёнка. Подальше от натуры! Пока ребёнок не освоит правила смешивания масляных красок и логистику нанесения цветовой палитры по карандашному рисунку на холст, дальше двигаться, смысла нет.

С.С. Следующий шаг?

С.А. Вид сбоку на наши фрукты под разными углами. Главное определить источник света, в живописи масляными красками без этого никуда не деться. После того, как в разных ракурсах напишем сюжеты, можно выкладывать натуральные фрукты и выбирать разные позиции наблюдения, постоянно меняя угол обзора, вправо, влево, вверх, вниз. Добавляем воздух. Как говорится, процесс пошёл.

С.С. А подмалёвки?

С.А. О них разговор вести рано. Там важно, чтобы рисунок был правильно поставлен.

С.С. В жизни пригодились еврейские занятия живописью?

С.А. Небольшая преамбула. После окончания школы откликнулся на призыв космического завода, где работали родители. Космос! Примерно, как и сегодня. Предстояло пополнить штатную заводскую численность рабочими профессиями: радиомонтажниками, токарями, фрезеровщиками, электромонтажниками. А также столярами, сборщиками, слесарями, электромонтажниками, сварщиками. Я и мой друг Игорь Пушкарёв пошли в заводской учебный комбинат учиться на токаря, потом работали в десятом механическом цеху. Всего из нашего микрорайона «Красный мост» там оказались тридцать парней и девчонок. Всё бы ничего, жизненная перспектива представлялась прямой линией, зарплата триста рублей, играл в заводской футбольной команде «Луч». Планировал пойти отслужить два года в армии, после работать токарем, поступить заочно в политех на машиностроительный факультет и, жизнь удалась. Но тут начался Афганистан, ввели ограниченный контингент войск. В цехе работали офицеры запаса, военные пенсионеры, они и сказали «зачем чужая война». Генеральный директор завода издал приказ, на «бронь» Москва разрешила посадить только радиомонтажников и сборщиков, остальным, кто не желает на войну, рекомендовали временно поступать в военные училища, как-нибудь «перетоптаться», потом вернуться, или вместо военного училища идти служить в пограничные войска. Такая вот была забота о сохранении кадров. Мой друг Игорь Пушкарёв хотел после армии стать милиционером и весной двинул служить на границу в солнечную Армению, река Аракс. По совету Абрама Мойшевича я поступил в Ленинградское военное училище. Почему такой выбор? Живопись сыграла свою роль, появилась возможность посетить Эрмитаж, Русский музей. Учусь год, война идёт. Учусь два, а война идёт! Так и закончил учёбу, получил «красный диплом», профессия «офицер-политработник», гражданская специальность «учитель истории и обществоведения». Распределили на Дальний Восток. Шёл 1984 год.

С.С. Как живопись?

С.А. Когда учился в Ленинградском военном училище, не до живописи, разве что стенгазету поручали сделать или плакатным пером на кафедрах спецкурсов чертить большие таблицы и схемы прохождения сигнала, принципа работы и так далее. Ориентация военного училища «конно-беговая», во главе угла спорт. Для меня сборная военного училища по лыжам, биатлону и футболу. Когда ходил в увольнение, за четыре года обошёл весь Эрмитаж. Любимая картина «Портрет старика в красном», художник Рембрандт. В радиоразведке, здесь, под Хабаровском на должности замполита оформлял Ленинскую комнату, но когда через три месяца перевели на должность заместителя начальника отдельного центра радиоразведки по боевой работе, про живопись пришлось на время забыть. Тогда, с 1984 по 1988 годы американские «эс-эры», «эр-си» и «бэ полста два» не давали покоя своими полётами в воздушном пространстве Тихого океана до зоны обнаружения радиолокационными станциями. Перестройка внесла свои коррективы и, радиоразведку в 1988 году по взаимной договорённости с американцами из обихода убрали под корень. Меня перевели в радиотехнический полк. Там искали офицера на должность начальника клуба, универсала, такого «мастера на все руки», чтобы умел столярничать, рисовать, делать наглядную агитацию, играть на музыкальных инструментах. У командира полка, киевлянина, подполковника Макарова Евгения Евгеньевича возникла идея создать полковой Музей истории и наладить работу с полковыми ветеранами и тружениками тыла Великой Отечественной войны. На то время полку прикрепили почти пятьдесят человек. Мою кандидатуру предложил полковник Виктор Фёдорович Ишеков, начальник Дома офицеров Дальневосточного военного округа, у него на территории нашего центра радиоразведки был участок земли с будкой на колёсах от военной аппаратуры, типа дачи. Мы с ним были соседями по земельным наделам.

С.С. Занятно.

С.А. Это ещё не так занятно. Слушайте дальше. Живопись! В 1992 году надо было ехать в отпуск по маршруту Хабаровск – Киев – Чернигов – Москва – Моршанск – Москва – Хабаровск. Денежное довольствие как два месяца, задерживали. Так как во всём полку по срокам службы репродукции картин в багетных рамах год как списали, я их все забрал, примерно сотня. Привозили из отдельных точек от Ласточки до Амурзета. Для пробы загрунтовал изображение трёх репродукций, написал маслом три картины «Хабаровский утёс», размер сорок сантиметров на шестьдесят сантиметров, и сдал в «Тайны ремесла», тогда директором была Светлана Юрьевна Черепанова. Через три дня за каждую картину мне досталось полторы тысячи рублей, на то время денежное довольствие капитана составляло пятьсот пять рублей. Попросили ещё, для иностранных туристов, утёс на закате и по временам года с разных ракурсов. Я написал с десяток, сдал в салон и, семьёй уехали в отпуск. Когда вернулись из отпуска, за каждую уже по две тысячи рублей выдали. Как итог, от Черепановой получил почётное прозвище «художник-утесист». А когда для них на продажу начал клепать «московские дворики» Василия Поленова, да и по временам года, добавила ещё одно прозвище «копист». Она и рассказала мне, что у них «в гостях был Никита Михалков, сидел в кресле под «московским двориком», а потом взял и, купил твой «дворик» в подарок местному культурному работнику». На мне зарабатывали и, мне доход в семейный бюджет был.

С.С. По стилю что ближе?

С.А. Да мне всё равно, что писать, натюрморты, пейзажи, портреты. Хорошо получается вода, с удовольствием передираю сюжеты из Айвазовского. В последнее время часто заказывают портреты детей. Не поверите, в одежде времён Екатерины Великой. Были варианты в форме красноармейцев в будёновках и советских солдат времён Великой Отечественной войны. В основном весь девятый класс на выпускной вечер. И такие есть сюжетные композиции выпускных вечеров. Интересная идея.

С.С. Выставки картин делали?

С.А. Первая выставка моей живописи была в апреле-мае 1995 года, называлась «Духовный облик России», церкви, соборы России, портреты родственников, однополчан. На следующий год в июне-июле морская тематика «Парусники России», для меня было странно, когда все картины забрали японские туристы. Кстати, репортаж о выставке делала корреспондент Евгения Алексеевна Иванченко, а предыдущую Людмила Ивановна Скирута «Золотое перо» 2015 года. Все мои выставки проходили в военно-историческом музее и Доме офицеров. Много картин написал в период, когда занимал должность начальника офицерского клуба города Хабаровска. Из них, полсотни точно будет, размером два метра на три метра. В бывшей Алексеевской церкви, сегодня штаб Противовоздушной обороны Дальнего Востока, так там двадцать три года лекционный зал украшали большие картины. Размером два на три метра, пейзажи Дальнего Востока, двадцать пять картин, самая длительная по времени моя выставка (1995-2018). С апреля этого года до сих пор идёт интернет — выставка «Авиация Великой Победы».

С.С. Куда обращаться на обучение масляной живописи?

С.А. Просветительская организация «Дом друзей», город Хабаровск, улица Вахова А.А., дом 10. Хозяева делают набор по десять человек в группы. Шахматы; живопись (холст, масло); народное творчество (роспись «Хохлома», «Гжель»). Телефон: 25-25-05. Занимаются организацией детских праздников, корпоративы, мини-кинотеатры, мастер-классы, организация выездных торжеств. У них вся информация на сайте Friends_house_khv.

С.С. Сейчас в Хабаровске развёрнута благотворительная выставка-продажа картин хабаровских художников, сбор денег для специальной военной операции. Вы принимаете участие?

С.А. Нет, не приглашали. Но, если возможно, пусть организаторы продают картины из моей интернет — выставки «Авиация Великой Победы».

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за живописный рассказ!

7 августа 2023 года.