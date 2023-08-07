Масштабное аудиовизуальное шоу «Арсеньев LIVE» состоится 23 сентября на площади имени Ленина краевой столицы. Фестиваль будет посвящен 150-летию Сергея Рахманинова и Фёдора Шаляпина.

Проект станет захватывающим путешествием сквозь время и пространство, которое откроет для публики многие неизвестные факты о жизни и творчестве гениальных артистов.

— Благодаря поддержке и инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева фестиваль «Арсеньев LIVE» планируется сделать ежегодной и крупнейшей культурно-просветительской площадкой Дальнего Востока, которая познакомит жителей и гостей региона с биографиями выдающихся деятелей науки и культуры России разных эпох. Это такие же первопроходцы в разных сферах искусств, как и Владимир Арсеньев, чье имя запечатлено в названии события, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Фестиваль стартует в 17 часов с показа фильма «Дон Кихот» с Федором Шаляпиным в главной роли. Далее начнется грандиозный концерт, который расскажет историю двух гениев – Рахманинова и Шаляпина, многократно умноживших славу русского музыкального искусства. На сцене будут представлены лучшие танцевальные, хоровые и инструментальные коллективы Хабаровского края, чьи выступления соединятся в яркую музыкальную историю. Присоединиться к празднику сможет любой желающий благодаря бесплатной онлайн-трансляции.

Помимо этого, перед зрителями выступит всемирно известный пианист, Заслуженный артист России Борис Березовский и солист Большого театра Дмитрий Скориков. Особым гостем и хедлайнером мероприятия станет группа «ПЕЛАГЕЯ». А в роли рассказчика, в образе Саввы Мамонтова, предстанет актер, режиссер и драматург Евгений Гришковец, который расскажет удивительную историю о творчестве и дружбе Сергея Рахманинова и Федора Шаляпина.

Кульминацией праздника станет трехмерная видеопроекция на здание Правительства Хабаровского края, которая перенесет зрителей в музыкальный волшебный мир гениального композитора, пианиста и всемирно любимого голоса России.

В рамках фестиваля также пройдут мастер-классы и творческие встречи. Кроме этого, 24 сентября в Хабаровской Филармонии состоится большой сольный концерт Бориса Березовского.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда Культурных Инициатив и Правительства Хабаровского края. Вход на фестиваль свободный.

Напомним, что в 2022 году масштабное шоу «Арсеньев LIVE» стало уникальным событием не только для Дальневосточного региона, но и всей России. Фестиваль вызвал широкий резонанс среди аудитории, объединив несколько тысяч жителей и гостей города на площади Ленина. В этом году шоу станет ярким культурным событием, которое наполнит зрителей идеями, вдохновением и духом патриотизма.