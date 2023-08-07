Собранные следственным отделом по Индустриальному району города Хабаровск СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении 50-летнего жителя Хабаровска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).

Следствием и судом установлено, что 17.02.2023 года в вечернее время находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина во дворе дома по улице Артемовская города Хабаровска поджёг будку с находившейся внутри собакой. При этом мужчина намеренно облил легковоспламеняющейся жидкостью вход в будку, которую животное не смогло покинуть, вследствие чего погибло.

По уголовному делу следователем проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления и направить уголовное дело в суд.

Суд назначил мужчине наказание в виде принудительных работ на срок 3 года 6 месяцев с удержанием 10 % в доход государства.