Смоделировать деталь или узел из комплектующих, а затем воссоздать их по чертежам предлагает предприятиям региона Региональный центр инжиниринга (РЦИ). Востребованную технологию реверс-инжениринга специалисты РЦИ внедряют в работу малых промышленных компаний, чтобы заместить импортные комплектующие для крупных производственных гигантов региона. О том, как продвигается инжиниринговое сопровождение и какие проекты сейчас в работе, рассказали в краевом Агентстве привлечения инвестиций и развития инноваций (АНО «АПИРИ ХК»).

— Сейчас в цепочку поставщиков реверс-инжиниринга 1-го уровня входит 6 производственных компаний из числа МСП Хабаровского края, 3 самозанятых специалиста и молодежное конструкторское бюро, которое работает под наставничеством компании ООО «Композит ДВ» и Технопарка «КнАГТУ». Каждый из участников процесса отвечает за одно из направлений инжиниринговых проектов. Реверс-инжиниринг позволяет воссоздать точную копию какой-либо детали или механизма по уже существующему образцу. Как правило, такие заказы поступают, когда необходимо импортозамещение деталей, ранее поставлявшихся из-за рубежа. Благодаря системной работе выстраивается цепочка таких поставщиков. Они изготавливают технологически сложные инжиниринговые заказы и крупные промышленные предприятия могут работать без простоев, – рассказал руководитель «Регионального центра инжиниринга» Андрей Слободенюк.

В рамках работы по проекту «Цепочка поставщиков металлообработки» за 6 месяцев РЦИ удалось заключить контрактов более чем на 68 млн рублей. Это в 2 раза больше, чем за весь 2022 год. Доля импортозамещения оказанных услуг и товаров сейчас оценивается в 41,5 млн рублей.

— Услугами реверс-инжиниринга в настоящее время пользуются 10 крупных промышленных предприятий края. А исполнителями контрактов являются малые производственные предприятия металлообработки. К примеру, одним из недавних проектов стало импортозамещение технологических стоек для производственного центра корпорации «Иркут» в г. Комсомольск-на-Амуре. В работу над реверс-инжинирингом технологических стоек, используемых в процессе сборки «Sukhoi Superjet New», было включено 6 малых и средних предприятий Хабаровского края. Работа РЦИ включала в себя реинжиниринг технологических стоек и произведение входного контроля изделия, разработку и поиск технологий изготовления. В настоящее время ведётся производство 3 новых комплектов технологических стоек, – рассказал Ри Дмитрий Хосенович директор компании «Композит ДВ».

Также, для других предприятий края участниками цепочки поставщиков 1-го уровня изготавливают комплекты деталей для линий деревопереработки, восстановленные детали для станков металлообработки и строительных машин.

Региональный центр инжиниринга Хабаровского края – это опыт и знания 250 инженеров Дальнего Востока в решении сложных технологических задач предприятий. Их работа обеспечивает технологический суверенитет страны. Проект РЦИ «Формирование поставщика первого уровня для крупных предприятий и выстраивание его цепочки поставщиков» вошел в число лучших практик России. Он был отмечен на всероссийском форуме «Импортозамещение «, в частности «Деловой Россией» и Советом по развитию инжиниринга и промышленного дизайна при Минпромторге России.