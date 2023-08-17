Жители Хабаровского края могут бесплатно освоить новую профессию через центры занятости населения. Обучение проводится в рамках реализации национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В этом году планируется переобучить не менее 1233 человек, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края.

— Обучение осуществляется по специальностям, которые востребованы на рынке труда, или под запросы работодателей. В текущем году уже более 920 жителей края стали участниками проекта. Завершили обучение и получили документы о новой квалификации более 600 человек, из них трудоустроены (сохранили занятость) более 67 %, – отметила первый заместитель председателя комитета Инна Малинина.

К примеру, хабаровчанка Наталья Суслова раньше занималась индивидуальным предпринимательством в сфере предоставления бухгалтерских услуг. В связи с введенными в прошлом году санкциями бизнес перестал приносить доход. В рамках нацпроекта она получила дополнительное профессиональное образование в РАНХиГС по программе переподготовки «Финансовый директор» и устроилась на работу главным бухгалтером в некоммерческую организацию.

Еще две молодые выпускницы вуза Полина Белим и Мария Демина не смогли устроиться по специальности. Поэтому они обратились в службу занятости и в результате получили дополнительное профессиональное образование, пройдя переподготовку по программе «Специалист по закупкам. Управление государственными и муниципальными закупками». После успешного собеседования приняты на работу помощниками специалиста по закупкам.

Как уточнили в профильном комитете, «Финансовый директор» и «Специалист по закупкам» – одни из самых популярных образовательных программ. Наряду с ними жители чаще всего также выбирают программы: «1С для начинающих», «Бухгалтерский учет», «Бизнес на Wildberries: с нуля до запуска магазина», «Графический дизайн», «Психолог-консультант», «Юриспруденция» и другие.

Напомним, пройти обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» могут граждане предпенсионного возраста либо 50 лет и старше; женщины в отпуске по уходу за ребенком до трех лет либо незанятые мамы с детьми дошкольного возраста; отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, не имеющие профессии и испытывающие трудности в трудоустройстве; работники, находящиеся под риском увольнения; официально зарегистрированные безработные; беженцы с Украины, а также ветераны боевых действий, принимавшие участие в спецоперации и члены семей погибших участников СВО.

Получить новую профессию можно как для трудоустройства по найму, так и для открытия собственного дела. Чтобы подобрать наиболее подходящую программу, после подачи заявки участники проходят профориентирование в центрах занятости. Подать заявку на обучение можно через портал «Работа в России».