Никакой паук не в силах разобраться в исторических хитросплетениях современной паутины политики, войны и мира. Так до сих пор никто и не дал точный ответ об истоках ненависти к бывшей Украинской Советской социалистической республике со стороны блюстителей демократии коллективного запада. Ответ простой, в «яблочко»! Сталин! Детище Сталина есть Украинская Советская социалистическая республика. Именно Иосиф Виссарионович Сталин есть истинный и настоящий создатель будущей независимой государственности Украины в границах без Крыма. Увы, в наши дни его имя губительно для всего украинского народа. Много лет Соединённые Штаты Америки и Европа «калёным железом» выжигают светлую память о генералиссимусе Великой Победы до полного исчезновения на территории жизненного пространства граждан бывшего Советского Союза.

Под раздачу попала и Украина только потому, что в её создании непосредственное участие принимал Сталин. Не помогли «свидомым» снос и разрушение памятников вождям мирового пролетариата, командирам Красной Армии, исторические персонажи уровня Екатерины Великой и Александра Васильевича Суворова в расход пошли. Даже придуманная афёра «декоммунизации» с её люстрацией загнала в тупик украинское общественное мнение. Кричалки «кто не скачет, тот москаль» и «москаляку на гиляку» усугубили ситуацию, русские только покрутили указательным пальцем у виска. «Свидомые» не успели! Сегодня украинский народ в полной мере страдает за Сталина, за ту теперь уже прошлую сытую жизнь, которую Советский Союз с подачи Сталина подарил своей любимой республике. Как итог, любимый украинцам запад двинул лозунг «Война до последнего украинца!». За что? За Сталина? За Сталина! Об этом напрямую почему-то не говорят как наши политологи, так и зарубежные. В России большой популярностью пользуются телевизионные вечера с Владимиром Соловьёвым, вот человек, скажет, так скажет, искренне с душой, от сердца сквозь полувоенный сталинский френч отрывает каждую фразу, хорошо, что у него выбор смены фамилии пал на «Соловьёв», а не «Воробьёв». Наверное, знает, что в окрестностях границы трёх славянских республик этих добродушных птичек никто не называет воробьями, когда они прилетают, то говорят, что «жиды прилетели».

Ещё на заре советской власти, то ли в шутку, а то всерьёз, непонятно по какой причине, по всей бывшей Малороссии от Днепровского бассейна до Карпат на каждом углу только и слышны были детские голоса. Свои игрища обставляли на то время модными кричалками «бей жидов, спасай Россию», или, «если в кране нет воды, значит, выпили жиды», а про воробьёв или людей, нам до сих пор неведомо. До того мало кому известный деятель, комиссаришка при командарме Тухачевском воочию увидел ужасающую нищету этого аграрного окраинного Заднепровского народа. Воочию видно, многовековой гнёт Речи Посполитой и Австро-Венгерской империи даром не прошёл, никто лучше Николая Васильевича Гоголя чаяния этого народа не отразил, как в повести «Тарас Бульба». Война с белополяками на многое открыла глаза скромному грузинскому революционеру, именно после позорного разгрома ему удалось избежать попадания в плен. Статистика ужасающая. Сто пятьдесят тысяч красноармейцев заполнили польские концентрационные лагеря! Из них шестьдесят пять тысяч украинцев, в число которых входили двадцать тысяч «западенцев» Прикарпатья. К лету 1923 года живыми домой от общего количества пленных вернулись всего сорок пять тысяч человек и, только две тысячи в западные области, ставшие на время польскими территориями. Ровно через двадцать лет 11 июля 1943 года юбилей возвращения домой отметили дети узников польских концентрационных лагерей Волынской резнёй. Сто пятьдесят тысяч поляков пустили под нож! Откуда истоки Волынской резни, как проявление ненависти к полякам, искать, долго не пришлось. Узнав о таких зверствах, партизаны Сидора Ковпака, совершавшие переход по немецким тылам от Путивля до Карпат, пребывали в шоке. Осуждал ли Сталин месть жителей теперь уже западных областей Украинской Советской социалистической республики полякам за смерть своих отцов? Думаю, вряд ли.

Избежав плена благодаря своему конюху с фамилией Гренок, уже тогда Сталин начал тихие поиски союзников из числа коммунистических украинских остатков, против тех, кто подвигнул его на такой позор бегства, против еврейского, как тогда говорили «жидовского» засилья с русскими фамилиями правящей верхушки московского олимпа. По сути, детей израилевых мало интересовал «недоделанный семинарист», на кону стояли другие, более важные дела, а грузин пусть остаётся как бы в сторонке, не мешал. Для отвода глаз назначили секретарём партии большевиков, писарчуком. Вы только посмотрите, кто делал Великую Октябрьскую социалистическую революцию! Это потом так красиво обрисовали и название придумали. На деле, власть сама каким-то странным образом свалилась к ногам разношёрстным большевикам. Где в эти революционные дни был Сталин, настоящая мемуарная свидетельская история воспоминаний умалчивает. Зато рядом с Лениным были его соратники Лев Давидович Троцкий (Бронштейн), Лев Борисович Каменев (Розенфельд), Григорий Евсеевич Зиновьев (при рождении Овсей-Гершон Аронович Радомысльский), всего, по воспоминаниям очевидцев, спустя много лет в 1982 году, сорок восемь человек. Октябрьский государственный переворот совершали три силы. Одна из них во главе с Лениным, представляли Германию, для которой нужен был мирный договор об окончании войны. Вторая сила, американская, во главе с Троцким, планировался тотальный грабёж бывшей Российской империи. И третья сила, ведомая Яшкой-форточником, представителем русского воровского мира, желали по всей матушке России установить свой воровской порядок. Когда начались брожения, Сталин сидел в засаде, свои разборки в борьбе за власть во имя русского мира он сделает потом, когда Советская Россия будет в полной мировой изоляции. Первыми на Ленина дёрнулись воровские авторитеты Якова Свердлова, ответ последовал смертельный и, на этом представительство воров во власти окончательно иссякло. Добивать Ленина пришлось американской силе, Троцкий, Каменев, Зиновьев, ретушировали преступление назначением Сталина на главную большевистскую должность с последующим удалением в мир иной. Но! Не тут-то было! Борьба за коммунистическую власть бывшей Российской империи развернулась «не на жизнь, а на смерть». Кто здесь «якобинцы» а кто «жирондисты», пойди, разберись! В который уже исторический раз, евреи на свою голову ошиблись. Когда американцы поняли, что «дело табак», их назначенцев «бортанули», против молодого государства сразу ввели умопомрачительные санкции без дипломатических отношений. В борьбе за власть победил Сталин!

За годы своего правления из аграрного придатка Сталин сделал настоящий промышленный кластер, свою связку прутьев на территории Украинской Советской социалистической республики. Когда республика в 1991 году получила свою фактическую, но не юридическую независимость, занимала пятое место в Европе в разделе промышленного потенциала, обходя на шесть позиций Российскую Федерацию, на восемь позиций Латвию, Белоруссию на десять позиций, остальные союзные европейские республики из СССР остались далеко за третьим десятком. Для новых заводов оборудование, станки и машины в двадцатые и тридцатые годы приходилось закупать у капиталистов Европы и Америки. В стране активно шли как две параллельные прямые индустриализация и коллективизация. По сути, можно было коллективизацию и не проводить, начинало подниматься сельское хозяйство. Но грянул гром, откуда не ждали! На удивление Сталина капиталисты дружно отказались от денег и золота за поставляемую продукцию. Зерно! Поначалу всё шло хорошо, годы были урожайные, но погодные катаклизмы внесли свои коррективы. Многие единоличные хозяйства стали прятать зерно, их потом назвали «кулаками», на грани срыва были поставки за границу. Из-за засухи на карте Советского Союза появились голодающие Поволжья, в Казахстане и Кубани, незначительно зацепило и сельские районы юга Украины. По личному указанию Сталина все большие промышленные украинские города обеспечивались хлебом в полном объёме. Остальное зерно с украинских полей эшелонами сразу отправляли за границу. Недавно, лет двадцать как, с подачи американцев и европейцев появилось странное слово «голодомор». И опять идут обвинения в адрес Сталина! А ведь тогда Советский Союз мог с лихвой платить за всю заграничную технику золотом и валютой. В прошлом году на поверхность мировой политики опять всплыли, теперь излишки украинского зерна под названием голодомор наоборот.

Соединённые Штаты Америки и Европа до сих пор обвиняют Сталина и его, украинских и грузинских соратников в проведении нечеловеческих репрессий. Даже дают числовое значение, почти два миллиона человек. Не перестают пугать Государственным управлением лагерей. Да, Россия признала сей факт, принесла на алтарь мировой политики своё покаяние. Только вот всё познаётся в сравнении! На тот период в тех же Соединённых Штатах Америки по законам их рыночной ковбойской экономики их власти уничтожили в десять раз больше своих фермеров, чем Советский Союз «кулаков» и в пять раз больше своих несогласных граждан, чем в советском ГУЛАГе. Где покаяние? Его нет. Как нет до сих пор покаяния за атомные бомбардировки японских городов Хиросимы и Нагасаки, за бомбардировки малыми урановыми зарядами Югославии, за миллионы погибших в Ираке, Ливии и Сирии, за разграбление сталинской Украинской Советской социалистической республики, так и не признавшей Российскую Федерацию правопреемником Советского Союза. Господа американцы и европейцы, грабите фактическую Украину, юридически эта территория с границами 1991 года до сих пор ещё в составе Союза Советских социалистических республик, значит, Российская Федерация. Идёт Гражданская война против государственного терроризма от Соединённых Штатов Америки и Европейского Союза. Как только украинские власти признают правопреемственность России, поляки тут же заберут Львов, Станислав, Луцк, Тернополь и Ровно, венгры не откажутся от Закарпатья, румыны вернут себе Буковину, это те земли, которые Сталин присоединил к Украинской Советской социалистической республике в период с 1939 по 1945 годы. Естественно, Российская Федерация забёрёт под своё крыло остальные земли, чем окончательно похоронит не только Украинскую государственность, но и сталинскую Украинскую Советскую социалистическую республику.

18 августа 2023 года.

Сергей Роща

Хабаровск